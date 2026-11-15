Paul Seixas remporte le Critérium de Saitama après une victoire stratégique

Le jeune cycliste français Paul Seixas, 20 ans, s'impose au Japon devant le champion du monde Brandon McNulty, clôturant sa saison 2026 en force.

Le jeune cycliste français Paul Seixas a brillamment terminé l'année 2026 par une victoire majeure lors du Critérium de Saitama au Japon. Ce dimanche, l'athlète de 20 ans s'est imposé avec distinction devant le champion du monde américain Brandon McNulty et le Norvégien Torstein Traeen. Cette épreuve, organisée par le Tour de France, marque une conclusion triomphale pour la saison en cours du coureur français.

Stratégie victorieuse face à la concurrence mondiale

Paul Seixas a détaillé après l'arrivée les mécanismes de sa réussite tactique. Il a expliqué que sa décision d'attaquer lors de la quatorzième boucle s'est révélée être la clé du succès. En suivant cette initiative, il a réussi à rattraper et à dépasser Brandon McNulty, qui s'était détaché quelques instants plus tôt.

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La course a connu un rebondissement majeur à moins de trois kilomètres de l'arrivée. Brandon McNulty, âgé de 28 ans, avait tenté une attaque pour s'éloigner du peloton. Paul Seixas a réagi immédiatement et avec une efficacité redoutable pour neutraliser l'effort de son rival et sécuriser la première place du podium.

Une saison 2026 marquée par des succès historiques

Cette victoire au Japon ne constitue pas le premier succès de Paul Seixas cette année. Il avait déjà remporté ses premières épreuves de niveau World Tour lors du Tour du Pays basque, une course à étapes sur une semaine. Quelques temps plus tard, il s'est également imposé sur la Flèche wallonne, une classique d'un jour réputée pour son exigence.

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Le palmarès du Français s'est encore enrichi lors de son premier Tour de France, où il a décroché la quatrième place. Ce résultat prometteur l'a conduit à devenir le plus jeune vainqueur du Tour de Lombardie, son premier Monument du cyclisme professionnel. Ces performances successives confirment son statut de prodige du cyclisme français.

Gestion de la pression et objectifs futurs

Interrogé sur la gestion de sa nouvelle notoriété, Paul Seixas a affirmé ne pas être dérangé par l'attention médiatique. Il a précisé qu'il se fixe à lui-même sa propre pression et qu'il sait la maîtriser. Cette autonomie mentale semble être un atout majeur pour un coureur aussi jeune.

Ses ambitions pour les années à venir sont claires bien que nuancées. Il estime ne pas être capable de gagner le Tour de France en 2027. Cependant, la conquête de la Grande Boucle reste son plus grand objectif à très long terme. Cette vision patiente contraste avec l'explosivité qu'il démontre sur les circuits actuels.

Réactions et contexte de la course

Brandon McNulty a reconnu après la course que l'attaque de Paul Seixas était plus forte que prévu. Il a expliqué que sa propre stratégie consistait à s'économiser pour les derniers tours tout en tentant de surprendre les favoris. Le coureur américain a admis que Paul Seixas était simplement supérieur sur l'ultime attaque.

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Paul Seixas s'est déclaré très satisfait de pouvoir se hisser une nouvelle fois au sommet d'un podium. Il a souligné que cette course au Japon lui permet de bien finir la saison. Son coéquipier Mathieu Ceresuela et Bruno Armirail étaient également présents au Roc d'Azur lors d'événements parallèles mentionnés dans les témoignages.