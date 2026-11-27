Paul Seixas, 20 ans, dispute le Vélo d'Or après une saison record avec 8 victoires. Retour sur son parcours incroyable et sa quatrième place au Tour de France 2026.

Paul Seixas vivra une saison 2026 hors norme à seulement vingt ans. Le coureur français issu de Lyon a dominé le peloton avec huit victoires majeures, incluant le prestigieux Tour de Lombardie le 10 octobre. Sa carrière a connu un bond qualitatif spectaculaire, le portant au rang des meilleurs spécialistes mondiaux.

À l'approche de la cérémonie du Vélo d'Or prévue à Monaco ce samedi 28 novembre, la reconnaissance individuelle semble inéluctable. Le jeune athlète est nommé dans quatre catégories distinctes, confirmant son statut d'acteur central du cyclisme professionnel cette année-là.

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Une saison 2026 exceptionnelle et victorieuse

Paul Seixas remporte huit succès dont six au niveau World Tour cette saison écoulée. Son palmarès inclut le Tour de Lombardie, le classement général du Tour du Pays Basque et la Flèche wallonne. Ces résultats témoignent d'une régularité rare chez un coureur de son âge, lui permettant de se mesurer quotidiennement aux grandes figures du métier.

Il affronte quotidiennement des noms tels que Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Cette confrontation constante avec l'élite mondiale confirme la montée en puissance du cycliste, qui passe du statut de spectateur à celui de challenger redoutable.

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Quatrième au Tour de France et records historiques

Paul Seixas termine quatrième du Tour de France après trois semaines de course intense. Il a disputé cette épreuve avec dix-neuf ans, devenant le coureur le plus jeune au départ depuis 1937. Il a maintenu une pression constante sur le podium pendant toute la durée du Grand Boucle.

Sous les couleurs de l'équipe Decathlon-CMA CGM, il a démontré une intelligence de la course exceptionnelle. Son endurance et sa stratégie lui ont permis de rivaliser avec les leaders mondiaux lors des étapes décisives du parcours français.

Catégories du Vélo d'Or et statut de rookie

Le Vélo d'Or 2026 récompensera les meilleurs coureurs de la saison en cours. Paul Seixas est candidat pour le meilleur coureur, le meilleur rookie, le meilleur coureur de Classiques et le meilleur Français. Il est attendu pour remporter au moins une récompense, probablement deux distinctions.

Cette cérémonie annuelle se déroulera à Monaco le 28 novembre. Le jeune athlète aborde cet événement avec curiosité, précisant qu'il s'agira de sa première grande cérémonie annuelle. Il souhaite découvrir l'ambiance de ce gala dédié au cyclisme professionnel.

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Origines lyonnaises et passion pour le sport

Paul Seixas a développé une passion précoce pour le cyclisme vers l'âge de quatre ou cinq ans. Son grand-père regardait le Tour de France à la télévision, transmettant cette flamme. Il a intégré le club Lyon Sprint Évolution pour débuter sa carrière sur piste.

Auparavant, il a pratiqué la natation, le football, le handball, le karaté, la gymnastique et le rugby. Cette diversité sportive l'a conduit vers les sports d'endurance qui correspondent le mieux à sa constitution. Il a ensuite basculé vers la route avec l'accompagnement de son père.

Regard lucide sur le dopage et le futur 2027

Lors d'un entretien exclusif, Paul Seixas a abordé des sujets sensibles avec franchise. Il a notamment évoqué la question du dopage dans le cyclisme moderne. Il a également partagé sa vision pour la saison 2027 et ses objectifs futurs.

Il considère que recevoir un prix individuel validerait le bilan global de sa saison. Pour lui, cette reconnaissance symboliserait la réussite d'une année exceptionnelle. Son parcours démontre une maturité précoce et une ambition claire pour les années à venir.