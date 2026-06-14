Paul Seixas abandonne le Tour Aura par précaution avant le Tour de France

Le jeune coureur français Paul Seixas, 19 ans, a dû renoncer à la dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes après une chute la veille. Son équipe Decathlon CMA CGM considère cet abandon comme une leçon précieuse avant le Tour de France.

Le jeune prodige français Paul Seixas , 19 ans, a dû abandonner lors de la huitième et dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alapes, rebaptisé Tour Aura , au lendemain d'une lourde chute sur la route menant au Grand Colombier.

Cet abandon, bien que redouté, est perçu par son équipe Decathlon CMA CGM comme un premier accroc et un acte fondateur dans le début de carrière supersonique du coureur. Selon Julien Jurdie, manager général de l'équipe, le principe de précaution a prévalu à vingt jours du départ du Tour de France. Seixas, qui avait pourtant pris le départ de l'étape finale avec un souriant "ça repart. On n'abandonne pas !

", a été contraint de s'arrêter en raison de courbatures revenues rapidement. Il avait déjà montré ses capacités de leader lors de l'étape précédente, terminée en galérien, et avait remporté la victoire au Grand Colombier. Son équipier Léo Bisiaux, autre grande promesse du cyclisme français, s'est montré impressionnant. Jurdie souligne que la chute de Seixas a été un élément fédérateur pour l'équipe, et que le jeune coureur a su assumer sa part de responsabilité lors d'un discours marquant samedi soir.

Après quelques jours de repos, Seixas doit retourner en altitude aux Arcs pour un ultime camp d'entraînement avant un nouveau bilan médical. L'équipe reste confiante pour le Tour de France, voyant dans cet épisode une étape de progression nécessaire pour celui qui est présenté comme le possible successeur de Bernard Hinault





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