L'ingénieur Paul Richard lance Water Wise Concept à Théziers pour recycler les eaux de douche et laver le linge, offrant aux particuliers du Gard une autonomie hydrique face aux pénuries.

Paul Richard, ingénieur hydraulique de 36 ans originaire du Gard, a fondé l'entreprise Water Wise Concept en 2023 pour répondre aux défis de la raréfaction de la ressource en eau. Basée à Théziers, près de Remoulins, cette société se spécialise dans la réutilisation intelligente et économe des eaux usées domestiques. L'initiative vise à rendre les maisons plus autonomes en transformant des flux d'eau habituellement perdus en ressources exploitables pour le quotidien.

De la crise marseillaise à l'entrepreneuriat local

Avant de créer sa propre structure, Paul Richard a passé une décennie à travailler pour le groupe Saur à Marseille. Il y occupait un poste de cadre d'exploitation, intervenant spécifiquement sur les volets eau et assainissement au sein de ce grand groupe national. Cette expérience l'a directement confronté à la réalité des pénuries hydriques, notamment lors des crises estivales qu'il a dû gérer dans le département des Bouches-du-Rhône. Ces situations de rareté aiguë dans certaines communes ont servi de déclic pour entreprendre une nouvelle voie professionnelle axée sur la solution plutôt que sur la gestion de crise.

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Solutions techniques pour la récupération des eaux grises

L'approche de Water Wise Concept repose sur une ingénierie complète qui va de l'étude de faisabilité à la réalisation et à l'entretien. Pour les particuliers ou les professionnels, l'entreprise propose des systèmes de dimensionnement de stockage adaptés, qu'il s'agisse de caves enterrées, de réservoirs hors sol, de modules ultra-compactes ou d'installations sous vide sanitaire. Le périmètre d'intervention inclut également la mise en place de systèmes hydrauliques de surpression, de filtration et de traitement des eaux pour garantir la qualité de l'eau recyclée.

Ce dispositif technique permet de capturer et de retraiter les eaux usées grises, telles que les eaux de douche, les eaux de lavement et les eaux issues des machines à laver. L'objectif affiché par Paul Richard est de proposer des solutions innovantes et performantes, tout en assurant le meilleur rapport qualité-prix possible pour l'utilisateur final. Cette méthode permet de réduire significativement la dépendance au réseau d'eau potable pour des usages non potables.

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Autonomie énergétique et réponse aux enjeux climatiques

La création de cette entreprise s'inscrit dans une vision à long terme face à l'enjeu majeur que représente l'eau dans le contexte actuel. Avec un bagage technique solide acquis en tant qu'ingénieur, Paul Richard souhaite apporter des réponses concrètes aux problématiques de rareté de la ressource. Il ne se limite pas à la simple installation, mais offre un service global qui permet aux particuliers et aux entreprises de gagner en autonomie hydrique. Cette démarche vise à anticiper les futurs défis climatiques en sécurisant l'approvisionnement en eau des foyers et des professionnels.

Une expertise locale ancrée dans le territoire gardois

En s'installant à Théziers, près de Remoulins, l'entrepreneur capitalise sur son ancrage local pour développer son activité. Son parcours, allant de la gestion de crises à Marseille à la création d'entreprise dans le Gard, illustre une montée en compétence technique et managériale. Cette expérience lui permet aujourd'hui d'offrir des services sur mesure, adaptés aux spécificités architecturales et aux besoins propres de chaque client. L'entreprise se positionne ainsi comme un partenaire clé pour la transition vers une gestion plus durable de l'eau au quotidien.