Paul Pogba: 'L'équipe de France, c'est encore mon rêve' - Champion du monde 2018 non sélectionné pour la Coupe du monde, Pogba garde un oeil attentif sur les Bleus

Paul Pogba, champion du monde 2018 et non sélectionné pour la Coupe du monde, partage son regard sur l'équipe de France et son envie de porter le maillot français. Il évoque son objectif de se sentir bien avant de se remettre au niveau et la motivation de jouer en équipe de France, qu'il qualifie d'ultra-bonus.

Non sélectionné pour la Coupe du monde, Paul Pogba garde un oeil attentif sur les Bleus : 'L'équipe de France, c'est encore mon rêve' - Présent à Los Angeles pour l'ouverture de la Coupe du monde, le Français Paul Pogba ne veut pas faire d'une obsession son retour chez les Bleus, qu'il croisera à New York.

Non sélectionné avec l'équipe de France après sa drôle de saison de reprise à Monaco (6 apparitions, 115 minutes de jeu), le champion du monde 2018 a vécu l'ouverture de la compétition depuis le BMO Stadium de Los Angeles. Posé au pied du mythique Memorial Coliseum, l'antre du LAFC d'en MLS a été rebaptisé en 'Home of Soccer' par Adidas, avec Pogba comme principal ambassadeur de son 'hub', jeudi.

Dans ce cadre, vêtu d'une chemise blanche et installé dans un salon du 'Field Club', en compagnie d'une dizaine de proches et d'un garde du corps, le Français a accordé une dizaine de minutes à 'Vous voilà en Californie. Quel est votre programme pour ce Mondial ?

' pour sa dernière. Cela me tient à coeur d'aller lui apporter mon soutien. Je serai là pour les supporter et profiter des vacances en même temps. La préparation, c'est encore tôt...

', en me disant 'Je viens pour jouer le Mondial. ' Cela faisait très très longtemps que je n'avais pas joué. Mon objectif, c'était juste de reprendre la compétition, de revenir bien physiquement, et puis c'est tout. Après, si cela avait été le cas, cela aurait été du bonus.

Jouer en équipe de France (sa dernière sélection remonte au 29 mars 2022), voire en Coupe du monde, est-ce toujours une ambition, une motivation ? C'est le cas ultime, ça, de l'ultra-bonus. Il faut d'abord que je me sente bien. De toute façon, quand tu es performant avec ton club, tu as plus de chances d'aller en équipe de France.

Moi, je reviens de loin, donc ce n'est pas comme si je ne m'y attendais pas. Ce qu'il a manqué, c'est du rythme. On ne va pas parler techniquement, car les coaches et les joueurs le voient à l'entraînement. C'est plutôt physique, surtout quand tu as enchaîné les pépins, y compris avant la suspension.

J'ai besoin de me sentir bien. C'est ce qu'il me faut pour revenir au haut niveau. L'équipe de France, c'est du bonus. Pour tout joueur, c'est un rêve.

C'est encore mon rêve de continuer à porter ce maillot. Et il faut le mériter. Le fait de partager des moments avec le groupe, d'être ensemble pendant un mois, en tant que famille, de vivre des moments extraordinaires, parfois dans la déception... Il y a eu ces victoires marquantes, évidemment la finale de 2018.

La Coupe du monde, c'est toujours spécial. Il y a une atmosphère, une 'vibe'. C'est ce que vous êtes venu chercher ? Je suis souvent aux 'States', et c'était une bonne opportunité.

À Miami, je n'ai pas trop ressenti cette vibe Coupe du monde, mais, ici, c'est autre chose. Cela commence à monter. Quel regard portez-vous sur l'équipe de France, de l'extérieur mais en ayant aussi bien connu le groupe





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