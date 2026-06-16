Paul McCartney : l'enfant qui refuse de vieillir dans son nouvel album 'Dungeon Lane'

Paul McCartney sort un nouvel album solo intitulé 'Dungeon Lane', une réflexion sur son enfance à Liverpool. À 83 ans, il continue de jouer avec la même passion qu'à ses débuts, refusant la retraite et explorant ses souvenirs à travers des chansons simples et sincères.

Ce soir, Michka Assayas consacre une émission spéciale à la voix d'un homme qui a marqué nos vies et qui avait encore des histoires à raconter.

Il s'agit bien sûr de Paul McCartney, dont la voix puissante résonne encore malgré le poids des années. À quatre-vingt-trois ans, bientôt quatre-vingt-quatre, il continue de chanter avec la même fougue, forçant parfois sa voix, criant presque, comme s'il ne pouvait s'en empêcher. Cette énergie indomptable vient de l'enfant qui vit toujours en lui, un enfant dont il n'a jamais voulu étouffer la voix. Un enfant qui guide sa vie et sa musique, malgré l'âge avancé.

Paul McCartney a toujours refusé de prendre sa retraite, car pour lui, la musique n'a jamais été un travail, mais un jeu. Il a eu la chance de ne jamais travailler, mais de toujours jouer, dans tous les sens du terme. Jouer, c'est sérieux pour un enfant, concentré, appliqué, infatigable. Paul n'a jamais perdu cette capacité à se prendre au sérieux sans jamais se prendre au sérieux, une attitude qui a fait toute la différence.

Il a gagné sa vie en jouant, bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer. Chaque jour, il mesure cette chance inouïe, et il en a conscience. Paul vient de sortir un nouvel album, le premier depuis 2020, intitulé "McCartney III"? Non, celui-ci s'appelle "Dungeon Lane", du nom d'une petite rue du quartier ouvrier de Speke, à Liverpool, où il a grandi.

Dans cet album, il évoque son enfance modeste, où il n'y avait pas grand-chose, mais où les gens étaient bien. Il a enregistré seul, jouant de tous les instruments, comme il l'avait fait pour ses albums solo précédents. La première chanson, "As You Lie There", typique de sa méthode, part d'un accord bizarre qu'il tente de résoudre, comme un problème de mots croisés.

Il se met dans la peau de l'adolescent qu'il était, fantasmant sur une fille dont la fenêtre est éclairée. La deuxième, "Lost Horizon", évoque les bruits de l'enfance : le sifflement d'un train, le moteur d'une voiture, des rires d'enfants. Musicalement, c'est un blues simple, mais cela lui importe peu. Il a travaillé avec le jeune producteur Andrew Watt, qui a aussi collaboré avec les Rolling Stones.

Les séances se sont déroulées entre sa maison du Sussex et un studio de Los Angeles. Cet album est une plongée dans la mémoire et la simplicité, un voyage dans le temps où Paul McCartney retrouve l'innocence de ses premières impressions





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