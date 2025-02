Paul-Loup Sulitzer : Hommage ambivalent d'Alain Souchon aux Victoires de la Musique

L'homme d'affaires français et auteur de bestsellers politico-financiers est décédé en février. Alain Souchon rend hommage à Sulitzer en modifiant les paroles de son tube culte « Foule sentimentale » lors de la cérémonie des Victoires de la musique.

Le 6 février dernier, le monde du business et de la culture française a perdu un personnage emblématique : Paul-Loup Sulitzer . Cet homme d'affaires, âgé de 78 ans, s'est éteint dans un hôpital de l'Île Maurice, suite à un AVC, selon son témoignage. Sulitzer était connu pour ses bestsellers politico-financiers qui ont vendu des millions d'exemplaires et ont contribué à façonner l'image du capitalisme flamboyant des années 1980.

Il est devenu un symbole de cette époque, son nom étant même intégré dans les paroles d'un tube culte d'Alain Souchon, « Foule sentimentale ». Souchon avait glissé des allusions à Sulitzer et Claudia Schiffer dans sa chanson, provoquant une certaine controverse. « On nous Claudia Schieffer. On nous Paul-Loup Sulitzer. Oh le mal qu'on peut nous faire et qui ravagea la moukère », chante-t-il. Cette petite pique n'avait pas été digérée par Sulitzer qui a attendu plus de trente ans avant de lui répondre publiquement. La mort de Sulitzer a suscité une nouvelle onde de réactions, avec Alain Souchon qui a choisi de rendre hommage à l'homme d'affaires lors de la cérémonie des Victoires de la musique. En interprétant « Foule sentimentale », il a modifié les paroles en ajoutant « Oh Kim Kardashian ! Oh re-Kim Kardashian » à la place des noms de Claudia Schiffer et Paul-Loup Sulitzer. Cette action a surpris et interrogé le public, qui a ressenti que Souchon voulait faire un dernier clin d'œil à l'homme qu'il avait critiqué dans les années 90.





