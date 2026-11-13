Paul El Kharrat révèle l'usage de ses 691 522 euros des 12 coups de midi

Sept ans après sa victoire aux 12 coups de midi, Paul El Kharrat explique comment il a utilisé ses 691 522 euros de gains entre achats quotidiens et investissements.

Paul El Kharrat partage pour la première fois les détails concrets de l'utilisation de ses gains financiers issus de l'émission culte. Le participant a confirmé avoir conservé la majeure partie de la somme sur son compte bancaire, tout en détaillant ses dépenses personnelles pour le reste. Cette révélation intervient sept ans après son élimination mémorable en avril 2019.

Allocation des 691 522 euros remportés

Paul El Kharrat a confirmé que l'essentiel de ses 691 522 euros de gains est resté sur son compte bancaire. Cette décision de prudence contraste avec ses déclarations précédentes sur la gestion de l'argent. Il a précisé ne pas avoir effectué d'investissements spéculatifs ou de grands projets immobiliers majeurs avec cette somme colossale. La stabilité financière actuelle repose principalement sur cette épargne conservée.

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Achats quotidiens et consommation modérée

Le reste des fonds a servi à couvrir des dépenses courantes et personnelles au fil du temps. Paul El Kharrat a mentionné avoir utilisé cet argent pour acheter de la nourriture et des vêtements. Il a également souligné une augmentation de sa consommation culturelle, notamment en achetant plus de livres qu'auparavant. Ces achats reflètent une gestion pragmatique de l'argent gagné sans excès de luxe ostentatoire.

Gestion des cadeaux encombrants reçus

Outre l'argent liquide, Paul El Kharrat a dû faire face à la logistique des cadeaux matériels offerts durant l'émission. Il a décrit certains cadeaux comme étant très encombrants et peu utiles au quotidien. Parmi ces items, il a cité la possession de plusieurs voitures qu'il a jugées difficiles à gérer. Il a expliqué que détenir six voitures posait des problèmes de stationnement et engendrait des frais de déplacement inutiles.

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Évolution personnelle et carrière télévisuelle

Cette interview réalisée pour Buzz TV le jeudi 12 novembre 2026 marque un retour sur son parcours. Paul El Kharrat, désormais membre de l'émission Les Grosses Têtes, a changé de statut dans l'industrie. Son passage aux 12 Coups de midi reste une étape marquante de sa carrière. Il a abordé sa personnalité et son trouble autistique avec une nouvelle transparence.

Impact durable de la victoire de 2019

La victoire de Paul El Kharrat en avril 2019 a durablement marqué les esprits des téléspectateurs. Son record de plus de 150 victoires a établi un nouveau standard pour l'émission. Sept ans plus tard, les retombées financières et médiatiques continuent d'influencer sa vie. Son témoignage offre un éclairage rare sur la réalité derrière les gains télévisés.