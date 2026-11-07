Paul de Saint-Sernin révèle son opération cardiaque et sa tournée Olympia

Paul de Saint-Sernin évoque son urgence cardiaque de septembre 2026 et l'ouverture des billets pour l'Olympia en avril 2027, confirmant sa résilience face à la maladie.

L'humoriste et chroniqueur Paul de Saint-Sernin brise le silence sur l'épreuve de santé majeure qu'il a traversée cet automne, tout en annonçant les prochaines étapes de sa carrière. Il a subi une intervention chirurgicale cardiaque urgente en septembre dernier, une date précise qui marque un tournant dans son parcours personnel et professionnel.

Actuellement en tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse pour promouvoir son premier one-man-show, l'artiste de 35 ans a accepté de partager les détails intimes de cette intervention avec le journal Le Parisien. Cette révélation intervient alors qu'il vient d'ouvrir la billetterie pour une nouvelle date à l'Olympia à Paris, prévue en avril 2027, démontrant une vitalité surprenante après l'opération.

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Détails de l'intervention chirurgicale cardiaque

Paul de Saint-Sernin a décrit les circonstances de son malaise avec une lucidité frappante, expliquant que " Mon cœur ne marchait pas super bien " avant l'acte médical. Lors de cette intervention d'urgence, les chirurgiens ont dû travailler en profondeur sur l'organe défaillant, une procédure que l'humoriste a résumée avec son humour habituel en déclarant que les instruments " sont restés deux heures dans mon cœur ".

Cette phrase, prononcée avec un second degré caractéristique, masque mal la gravité de la situation. Le 9 septembre dernier, l'ancien complice de Léa Salamé avait annoncé son état depuis son lit d'hôpital sur les réseaux sociaux. Il tenait à saluer publiquement le travail exceptionnel du personnel hospitalier qui a permis de stabiliser sa santé et de le sauver, reconnaissant le professionnalisme des équipes médicales face à cette urgence vitale.

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Résilience et poursuite de la tournée Olympia

Malgré la lourdeur de l'opération, Paul de Saint-Sernin n'a pas tardé à reprendre du service, motivé par son désir de ne pas faire patienter son public. Il a effectivement repris sa vie active plus de dix jours après l'acte chirurgical, une rapidité de récupération qui a rassuré ses admirateurs. Sa décision de continuer les répétitions et les spectacles a permis de maintenir le rythme soutenu nécessaire au succès de sa tournée actuelle.

Le succès populaire de son spectacle, intitulé " Quelle époque ", a été tel que la production a dû ajouter une deuxième date parisienne pour répondre à la forte demande. L'artiste se produira donc sur la mythique scène de l'Olympia les 12 et 13 avril prochain. Cette annonce confirme son ancrage dans le paysage culturel français, malgré les obstacles de santé qu'il a dû surmonter récemment.

Contexte de la tournée et départ de l'émission

La priorité actuelle de Paul de Saint-Sernin est clairement définie : se consacrer pleinement à son premier seul-en-scène. Cette orientation stratégique explique notamment son départ de l'émission " Quelle époque ! ", le talk-show du samedi soir sur France 2 présenté par Léa Salamé, où il était présent dans le public depuis 2022.

Dans une interview accordée au Parisien, l'humoriste a confirmé qu'il y avait " pas eu de divorce " ni de conflit avec l'équipe de l'émission. Il a révélé que son arrêt de participation était motivé par une raison très concrète : le besoin de se consacrer entièrement à son projet artistique. Cette transition marque une nouvelle étape dans sa carrière, alors qu'il explore aussi de nouvelles opportunités comme son rôle de joker sur France Inter pour remplacer Bertrand Chameroy en avril.

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Prochaines étapes et calendrier des spectacles

La tournée actuelle est structurée pour couvrir plusieurs pays européens, avec des représentations en France, en Belgique et en Suisse. Après les dates parisiennes à l'Olympia en avril 2027, le calendrier prévoit une clôture officielle de la période de spectacles à Aix-en-Provence en novembre 2027.

Ce parcours, ponctué par ces révélations de santé, met en lumière la détermination de Paul de Saint-Sernin. En transformant une période éprouvante en moteur pour sa création artistique, il confirme sa capacité à résister aux coups du sort tout en maintenant une connexion forte avec son public. Les billets pour l'Olympia en avril 2027 sont désormais accessibles, marquant la continuité de cette aventure humaine et artistique.