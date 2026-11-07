Paul de Saint-Sernin quitte Quelle époque ! pour raison de santé

L'humoriste Paul de Saint-Sernin explique son départ de l'émission de Léa Salamé. Il révèle que des problèmes cardiaques ont motivé sa décision, niant toute rumeur de conflit.

L'humoriste Paul de Saint-Sernin a mis fin aux rumeurs concernant son départ de l'émission de variétés Quelle époque ! diffusée sur France 2. Le jeune comédien de 35 ans a clarifié la situation en affirmant qu'aucun conflit n'existait avec les équipes de production ni avec l'animatrice Léa Salamé. Il a précisé qu'il n'y avait pas eu de divorce entre lui et l'équipe, ni de mésentente ayant provoqué sa sortie du plateau.

Motifs cardiaques et rupture contractuelle

La raison réelle de son absence réside dans des soucis de santé majeurs. Paul de Saint-Sernin a expliqué que son cœur ne marchait pas super bien, une affirmation qui a conduit à une intervention médicale. Cet état de santé a rendu sa participation à l'émission incompatible avec ses besoins médicaux. Il a confirmé qu'il serait resté sur le plateau s'il n'avait pas eu ces contraintes physiques impératives. Cette décision repose donc sur un impératif médical et non sur une volonté artistique ou relationnelle.

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Négation des tensions avec l'équipe de France 2

L'ancien journaliste sportif a profité de cette prise de parole pour dissiper toute ambiguïté sur ses relations avec la deuxième chaîne nationale. Il a balayé les spéculations sur des tensions avec l'équipe de Quelle époque ! en affirmant sa fierté du travail accompli. L'artiste considère que cette expérience médiatique a propulsé sa carrière, malgré les mises en garde de son entourage familial. Il ne renie aucun aspect de cette période et se dit satisfait de l'impact que cela a eu sur sa notoriété publique.

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Carrière solo et expansion internationale

Actuellement, Paul de Saint-Sernin se consacre entièrement à son spectacle en solo. Ce spectacle est en tournée à travers toute la France jusqu'en novembre 2027. La tournée inclut également des dates en Suisse et en Belgique. Une représentation supplémentaire est même prévue à Dubaï. Cette expansion géographique montre l'ampleur de son succès actuel hors du cadre télévisuel.

Avenir professionnel et retour télévisuel

L'humoriste évoque un intérêt pour des formats plus ambitieux, s'inspirant du modèle américain. Il ne ferme pas la porte à un futur retour à la télévision, mais dans un rôle différent de celui de sniper ou de public. Il rêve d'un projet qui pourrait le ramener sur le petit écran sous une nouvelle identité artistique. Cette évolution reste à confirmer par les productions futures.