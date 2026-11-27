Paul de Saint Sernin exprime son soutien indéfectible à Laurent Baffie dans C à Vous, soulignant leur histoire commune et le chagrin suite au décès de Thierry Ardisson.

Paul de Saint Sernin a livré une confession touchante concernant la relation complexe qu'il entretenait avec le humoriste Laurent Baffie lors de son passage dans l'émission C à Vous ce jeudi 12 novembre 2026. L'ancien animateur de Nulle part ailleurs a tenu à clarifier sa position et ses sentiments après les controverses récentes qui ont entaché l'image de son ancien confrère.

Le présentateur a assumé sans réserve son admiration passée pour Baffie, déclarant clairement qu'il ne renierait jamais un homme qu'il a longtemps admiré. Il rappelle que durant leur carrière commune, ils constituaient une niche unique à la télévision française, une époque où Baffie osait tout et où Saint Sernin apportait sa répartie pour détendre l'atmosphère.

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La fin d'une époque télévisuelle unique

Paul de Saint Sernin a souligné que cette période marque bel et bien la fin d'une époque pour la télévision généraliste. Il explique que contrairement aux contraintes actuelles, Baffie pouvait dire ce qu'il voulait sur scène sans censure. Saint Sernin admet avoir regardé toutes les compilations de son ancien ami plusieurs fois sur Youtube et ne se cache pas de cette influence majeure sur sa propre trajectoire professionnelle.

L'animateur reconnaît que la liberté d'expression dont jouissaient leurs programmes est loin d'être celle d'aujourd'hui. Il souligne que Baffie était perçu comme une figure problématique, capable de faire avancer les limites de l'humour là où d'autres se seraient montrés prudents. Cette audace a forgé une dynastie humoristique dont Saint Sernin revendique fièrement l'héritage.

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Grief et confusion de la disparition de Thierry Ardisson

La conversation a naturellement dérivé vers la douleur provoquée par la disparition de Thierry Ardisson, le créateur de ces émissions légendaires. Paul de Saint Sernin a confié à l'antenne ne pas encore réaliser que son ancien interlocuteur n'était plus là. Il exprime l'illusion persistante que Baffie pourrait l'appeler demain pour lui raconter ses nouveaux projets ou lui demander une blague.

Il décrit les applaudissements spontanés et frais du public de l'époque comme une preuve de l'authenticité de leur travail. Cette émotion est partagée par d'autres personnalités, comme l'actrice Audrey Fleurot, qui se confie également sur son mal-être physique lors de leurs jeunes années, montrant que la nostalgie traverse les générations et les parcours professionnels.

Regrets et controverses éditoriales récentes

Malgré ce soutien indéfectible, Laurent Baffie a lui-même reconnu avoir parfois regretté certaines de ses provocations. Dans la même émission, il a avoué se dégoûter en revoyant son interview d'Audrey Crespo-Mara, publiée un an après la mort d'Ardisson. Il y a admis avoir été mal à l'aise face à la délicatesse des questions posées, dépassant parfois les limites de ce qu'il jugeait acceptable.

Les révélations ont également touché d'autres figures comme Delphine Wespiser, qui a confirmé avoir convoité une autre émission phare du groupe M6 avant L'Île de la tentation. Ces confessions multiples montrent que l'histoire de la télévision française est faite de rebondissements, de regrets et de relations professionnelles complexes qui se réactivent dans la mémoire collective après des décennies.

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Impact durable sur la culture pop française

L'intervention de Paul de Saint Sernin et les confessions de Laurent Baffie mettent en lumière l'impact durable de cette génération d'humoristes. Leur travail a façonné l'humour français, mais a aussi laissé des traces de controverses qui ressurgissent régulièrement. Cette revisite du passé permet de contextualiser les actions passées tout en reconnaissant l'évolution des normes sociales.

Le public et les professionnels continuent de débattre de ces héritages, entre admiration pour le talent artistique et critique des dérapages passés. La présence de ces figures sur les plateaux comme C à Vous sert de catalyseur pour ces discussions nécessaires, permettant de comprendre comment l'industrie a changé et pourquoi certains programmes ne seront jamais reproduits de la même manière.