Paul Anthony Kelly rejoint Sydney Sweeney dans la suite de 'La Femme de ménage'

L'acteur Paul Anthony Kelly rejoint Sydney Sweeney dans la suite de la mini-série 'La Femme de ménage'. La sortie est prévue dans les salles le 15 décembre 2027.

L'acteur Paul Anthony Kelly rejoint Sydney Sweeney dans la suite de la mini-série 'La Femme de ménage'. La nouvelle a été annoncée par la production du film sur les réseaux sociaux, jeudi 11 juin 2026.

Il s'agit de la suite de 'La Femme de ménage', le best-seller écrit par Freida McFadden. La sortie est prévue dans les salles le 15 décembre 2027. Dans ce nouveau long-métrage, Paul Anthony Kelly interprétera Douglas Garrick, un milliardaire devenu le nouvel employeur de Millie, interprétée à nouveau par Sydney Sweeney. Il sera marié à Wendy, jouée par Kirsten Dunst.

Michèle Morrone, interprète d'Enzo, sera également de retour. Le reste du casting n'est pas encore connu. Paul Anthony Kelly, 37 ans, n'a lancé sa carrière que récemment en décrochant le rôle de John Fitzgerald Kennedy Jr. dans une mini-série. Il retrouvera la même équipe du premier film avec Paul Feig qui reprend la casquette de réalisateur.

Rebecca Sonnenshine revient aussi en tant que scénariste et se basera sur le deuxième roman de la trilogie écrite par Freida McFadden, précise. Sydney Sweeney fait partie de la production via sa nouvelle société, Honey Trap. Le tournage sera lancé à l'automne prochain. L'autrice de 'La Femme de ménage' Freida McFadden révèle sa véritable identité après l'avoir gardée secrète pendant quatre ans.

L'adaptation du premier roman, baptisé La Femme de ménage, avait rencontré un franc succès au box-office, dès sa sortie en décembre 2025. Sydney Sweeney y donnait la réplique à Millie, une jeune femme qui décrochait un emploi au sein de la maison d'un couple riche. Alors que ce travail semblait être un idéal, il s'est vite transformé en cauchemar, à coups de manipulations, secrets et jeux de séduction. L'histoire se déroule plusieurs mois après le premier volet.

Millie accepte un nouvel emploi de femme de ménage chez un autre couple, mais constate rapidement que le foyer est étrange. L'homme est d'humeur changeante, et son épouse reste enfermée dans la chambre d'amis… Pourquoi les lecteurs de 'La Femme de Ménage' ne seront pas déçus par l'adaptation au cinéma du best-seller





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