Pauillac : le restaurant Coba bloqué dans un litige de bail avec la mairie

Le restaurant Coba de Pauillac, en Gironde, conteste la résiliation de son bail par la mairie, qui évoque un local insalubre et un imbroglio juridique.

À Pauillac, en Gironde, le restaurant Coba de Pierre et Betty Duong se retrouve au cœur d'un litige avec la mairie. Le couple conteste la résiliation unilatérale de son nouveau bail commercial, décidée par le maire Philippe Barraud. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Pierre Duong décrit une situation qui inquiète la famille, installée dans le Médoc depuis 2019.

Le maire de Pauillac a répondu publiquement, lundi 10 novembre, en défendant sa décision. Selon la municipalité, le bail a été signé à la fin du mandat précédent, sous la responsabilité de l'ancien maire Florent Fatin, et il ne met pas en cause le couple exploitant.

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Un restaurant familial installé à Pauillac depuis 2019

Pierre et Betty Duong sont arrivés à Pauillac en 2019, en provenance de la banlieue bordelaise. Leurs enfants, Charles et Margot, sont nés dans la commune, où le couple a cherché, trouvé puis aménagé un local pour ouvrir son restaurant.

L'arrivée du Covid a bouleversé un temps leurs projets. Soucieux de participer à l'élan de solidarité, les gérants du Coba ont préparé des repas pour les habitants qui le demandaient, avant de penser à un nouveau local.

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Pierre Duong explique que le couple voulait changer de lieu sans être mal installé dans l'ancien. Les clients réclamaient une terrasse, que le restaurant ne possédait pas. La fermeture pour liquidation d'un restaurant voisin a ensuite conduit le couple à envisager une nouvelle installation.

Un bail signé avant les élections, puis une rupture contestée

Le bail du nouveau local a été signé en mars, alors que Florent Fatin était maire et que la commune était propriétaire des murs. Le local comportait une petite terrasse, un élément qui avait séduit le couple lors de la visite. La date d'entrée dans les lieux était fixée au 1 octobre 2026, afin de laisser le temps de clôturer la liquidation du précédent occupant.

Après les élections municipales, Florent Fatin n'a pas été réélu, mais le bail restait valide. Pierre Duong a alors multiplié les démarches auprès de la nouvelle équipe pour obtenir des informations sur son installation. Une entreprise de nettoyage devait d'abord intervenir, ce que le couple comprenait, mais les mois ont passé sans avancée.

Selon Pierre Duong, la nouvelle municipalité lui a demandé de résilier le bail pour en signer un nouveau, après des travaux jugés nécessaires par la mairie. Le couple a refusé, par crainte de voir le local attribué à un autre candidat, et a proposé un simple avenant modifiant la date d'entrée. Le maire a refusé et a notifié la rupture par lettre recommandée datée du 30 septembre.

Les arguments de la mairie sur le bail et le logement

Le maire Philippe Barraud affirme que la municipalité ne souhaite pas fragiliser un commerçant. Il estime que les conséquences d'une décision prise dans les dernières heures du mandat précédent ne doivent pas être présentées comme une volonté de nuire aux exploitants. Il qualifie le bail de véritable cadeau empoisonné pour la nouvelle majorité.

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Le maire relève trois points : un loyer inférieur à celui de la dernière quittance perçue, la présence d'un appartement qualifié d'insalubre à l'étage, et un imbroglio juridique qui empêche d'accéder à ce logement autrement que par une fenêtre. Il indique que les commerçants ne doivent pas devenir les victimes d'une situation dont ils ne sont pas responsables.

Le bail, d'une durée de neuf ans, engageait la commune sur une longue période. Philippe Barraud précise que sa décision de résiliation vise à éviter cet engagement, sans mettre en cause la famille Duong. Les positions restent donc opposées entre le couple, qui dénonce une rupture injustifiée, et la mairie, qui invoque la responsabilité de l'ancienne équipe.

Des conséquences directes pour la famille Duong

Pour Pierre et Betty Duong, la rupture du bail met en péril l'avenir de leur restaurant familial. Le couple craint de perdre le local qu'il attendait depuis plusieurs mois et de devoir repartir de zéro dans une commune où ses enfants sont nés et où l'activité s'est construite.

La date d'entrée prévue au 1 octobre 2026 reste au cœur du conflit, puisque les parties ne s'accordent ni sur la procédure ni sur les travaux. Le couple a publiquement demandé des explications, et la suite du dossier dépendra d'éventuelles discussions ou recours entre la famille Duong et la commune de Pauillac.