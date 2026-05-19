Pauillac: Grand Port Maritime de Bordeaux Urbanize leur Littéralement en Attirant les Paupières

Au bord de l'estuaire, entre grands crus, œnotourisme et un centre-ville à revigorer, Pauillac reçoit des paquebots pour attirer l'attention et encourager les investissements. "La dynamique est lancée, mais il faut être patient!" dit le directeur de la Maison du tourisme et du vin.

Cette saison, on annonce les arrivées de onze paquebots au Grand port maritime de Bordeaux et à la Maison du tourisme et du vin de Pauillac .

Les pittoresques quais de la ville et son étang bordé de grands crus et d'olecules rares font de Pauillac un grand atout pour les croisières. Entre Pauillac et les quais, une piste piétonne et cyclable de 1,7 km permet aux passagers et équipages de se déplacer facilement.

À terre, la Maison du tourisme et du vin joue un rôle central en préparant des fiches d'accueil et en organisant des navettes vers le centre-ville pour les passagers qui ne partent pas en excursion. Le premier paquebot a très bien marché, avec beaucoup de touristes qui voulaient descendre, dépenser et acheter des spécialités locales. Les bars, la boulangerie et d'autres entreprises ont fonctionné comme prévu.

L'enjeu principal est de retenir une partie de cette clientèle pour la saison 2025, avec des approches ciblées pour la clientèle internationale en particulier, comme les Américains, les Britanniques et les Allemands. Suite à leur confinement sur un paquebot, plusieurs touristes ont pu débarquer à Bordeaux, aprèset de métisse ne pas avoir présenté de symptômes de gastro-entérite. Le Grand Port maritime de Bordeaux a publié ses chiffres d'affaires 2025, avec une augmentation générale malgré une augmentation mineure des volumes traités.

Entre Trompeloup et les quais, une piste piétonne et cyclable a été mise en place grâce à l'ancienne municipalité, permettant aux passagers de se déplacer facilement du quai au centre-ville. Pauillac profite également de l'infrastructure de l'aéroport de Bordeaux pour attirer les touristes. Nous avons hâte de voir les perspectives de la nouvelle saison 2026





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