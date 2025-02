Pau-Paris Orly: Le retour des vols à partir de lundi

La compagnie Amelia lance deux vols quotidiens entre Pau et Paris-Orly, après l'arrêt de la ligne Transavia. Air France apportera son soutien commercial à cette nouvelle liaison qui permettra aux passagers d'optimiser leur temps et d'accéder facilement au centre de Paris.

C'est une bonne nouvelle pour le confort du Premier ministre. Les liaisons aériennes reprendront à partir de lundi entre Pau et Paris-Orly , un dossier cher à François Bayrou de longue date. Il avait récemment déclaré se servir de « toutes les armes » à sa disposition pour l'obtenir. « Je le fais sans utiliser de moyens contondants », avait-il précisé en visioconférence lors d'un événement palois.

La compagnie française Amelia, spécialiste de l'affrètement et des vols charter, a annoncé le 10 février avoir décidé de lancer deux vols quotidiens entre la capitale du Béarn, fief de François Bayrou, et l'aéroport au sud de Paris. Un avion de 49 sièges « Avec un temps de vol de moins d’une heure trente, ces horaires permettent aussi bien aux passagers 'affaires' d’optimiser leur journée de travail, qu’aux clients 'loisirs' de profiter de la facilité d’accès offerte par Orly, notamment depuis l’ouverture de la ligne de métro 14 » l’été dernier, qui met l’aéroport à trente minutes du centre de la capitale, a argumenté Amelia. Selon la compagnie, le vol sera exploité avec un mono couloir régional Embraer 145, doté de 49 sièges, et commercialisé en coopération avec Air France. Cette compagnie a confirmé vendredi qu'elle « apportera son soutien commercial à la compagnie Amelia » sur cette liaison. Le soutien « prendra la forme d’une commercialisation des vols sur les canaux de distribution directs et indirects d’Air France, avec la possibilité pour les clients de réserver sur un seul billet des trajets incluant une correspondance à Paris-Orly vers un autre vol opéré par Air France, de cumuler et de dépenser des miles Flying Blue ou encore d’utiliser leurs cartes d’abonnement Air France ». Une précédente liaison assurée par Transavia déficitaire Jusqu’en octobre, des liaisons entre Orly et Pau étaient assurées par Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, qui exploite des appareils de quelque 180 places et ne parvenait pas à les rentabiliser sur cette ligne. Selon Le Monde vendredi, elle était déficitaire de trois millions d’euros par an. Air France dessert quant à elle Pau depuis Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), dans une logique de plateforme de correspondance qu’elle va généraliser en 2026 en abandonnant sa base d’Orly, sauf pour les liaisons corses. Mais CDG est plus éloigné de Paris qu’Orly et moins bien desservi par les transports en commun. En mai 2023, la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine avait jugé « très contestable » une subvention accordée en 2020 par François Bayrou, en tant que président de l’agglomération de Pau, à une autre compagnie aérienne, ASL Airlines, pour assurer une liaison entre Pau et Paris. La Chambre avait cité une dépense publique de 764,37 euros par passager





