À l'occasion du 11 novembre 2026 à Pau, les sénateurs Denise Saint-Pé et Max Brisson expliquent leur opposition à la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale.

Le 11 novembre 2026 à Pau, lors des cérémonies commémoratives de l'armistice de la Première Guerre mondiale, un collectif d'associations a déposé une gerbe au pied du monument aux morts situé sur le boulevard des Pyrénées. Ce geste solennel rendait hommage aux soldats déserteurs exécutés sommairement, surnommés les " fusillés pour l'exemple ". L'événement a également servi de cadre à une polémique politique majeure concernant les positions de deux élus locaux.

Les sénateurs Saint-Pé et Brisson rejettent la réhabilitation

La sénatrice béarnaise Denise Saint-Pé et le sénateur basque Max Brisson ont officiellement voté contre une proposition de loi visant à réhabiliter collectivement ces hommes. Cette position s'oppose directement à la demande formulée par le collectif d'organisations présentes sur les lieux. Le groupe parlementaire de Denise Saint-Pé s'oppose formellement à une mesure générale qui couvrirait l'ensemble des dossiers judiciaires militaires de l'époque.

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639 condamnés et la logique de la discipline militaire

Le chiffre officiel retenu par les historiens et les militants est de 639 exécutions. Ces soldats ont refusé d'être massacrés par le déluge de feu et ont cherché à ne pas mourir pour rien face à l'absurdité des combats. Les associations rappellent que l'objectif n'était pas de punir un coupable unique, mais d'exercer la discipline au détriment du droit et de la justice. Les exécutions visaient à dissuader la troupe de reculer en faisant défilier les rangs devant les corps des condamnés.

Les noms des soldats des Pyrénées-Atlantiques

Les militants ont cité six soldats originaires des Basses-Pyrénées, aujourd'hui Pyrénées-Atlantiques, qui ont subi ce destin funeste. Ils proviennent de Béost et Pau en Béarn, ainsi qu'Ispoure et Bayonne en pays basque. Les exécutions ont eu lieu entre 1914 et 1917. Le chiffre de 639 n'inclut pas les exécutions sommaires ou les balles tirées dans le dos, impossibles à comptabiliser avec certitude.

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Le point de vue du collectif et des associations

La Fédération départementale de la Libre pensée, la Ligue des droits de l'homme, l'Institut d'histoire sociale CGT et le Mouvement pour la Paix mobilisent ce collectif depuis quinze ans à Pau. Ils s'interrogent sur la culpabilité de ces hommes qui n'avaient pas voulu mourir pour rien. Le texte initial faisait référence au 11 novembre 2026 comme date des cérémonies, soulignant la persistance du débat historique bien après les années cent.

Denise Saint-Pé défend l'approche au cas par cas

Denise Saint-Pé a exprimé son indignation que son nom soit publiquement associé à ce refus. Elle souligne que des lois d'amnistie ont été votées dans les années 1920 et 1930. Pour elle, une réhabilitation collective risquerait de blanchir des noms qui ne le mériteraient pas, certains condamnés ayant pu être jugés de manière expéditive mais légitime dans le contexte militaire de l'époque.