Pau : deux incendiaires condamnés pour une série d'incendies punitifs

Deux hommes ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir incendié plusieurs véhicules à Pau en février 2026. La série de feux, motivée par une vengeance personnelle et visant à brouiller les pistes, a causé des dégâts matériels importants, l'évacuation de 130 personnes et l'hospitalisation de six habitants.

Deux hommes ont été condamnés pour une série d'incendies volontaires commis à Pau en février 2026. Les faits remontent à la nuit du 21 au 22 février, où quatre sinistres ont été déclenchés, principalement dans des parkings souterrains d'immeubles.

Le premier incendie a débuté dans le sous-sol d'un immeuble rue Paul-Éluard, où une voiture a été incendiée. La motivation initiale était une vengeance personnelle contre la mère d'un ami, en représailles à l'incarcération présumée de cette dernière. Pour brouiller les pistes, les deux complices ont ensuite propagé les flammes à d'autres véhicules : un deuxième parking avenue du 18e-Régiment-d'Infanterie, puis à Lons où une Mercedes Vito a été détruite, et enfin à Lée sur une Renault.

Le préjudice matériel dépasse le demi-million d'euros, avec de nombreux véhicules calcinés et des dégâts importants dans les parties communes. Environ 130 personnes ont dû être évacuées, dont une femme enceinte conduite à l'hôpital pour des examens de contrôle, et six habitants ont été hospitalisés pour inhalation de fumée. Les enquêteurs de la police judiciaire ont identifié les suspects grâce à des traces d'ADN et aux relevés téléphoniques.

Interpellés le 2 juin, les deux Palois, âgés de 30 et 34 ans, ont reconnu les faits lors de leur garde à vue. À l'audience du tribunal correctionnel de Pau le 4 juin, le président a rappelé la gravité des faits et le risque mortel encouru. Le principal accusé, Franck Gardener, déjà en détention, a expliqué avoir compris trop tard la gravité de ses actes. Son complice, Ludwig Duverger, a suivi la procédure en visioconférence.

La vice-procureure Orlane Yaouanq a sévèrement reproché aux deux hommes, tous deux pères de famille et déjà connus de la justice, leur manque de réflexion et leur criminelle impulsivité. Les deux condamnations sont de deux ans de prison ferme pour le premier et un an pour le second. Ils doivent aussi indemniser les nombreuses parties civiles.

Plusieurs victimes se sont exprimées, comme un homme ayant perdu sa voiture et dû se rendre à vélo au travail pendant un mois, réclamant compensation pour le préjudice matériel et le traumatisme subi. Les peines, assorties d'un mandat de dépôt pour le principal prévenu, ont été prononcées dans l'après-midi





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incendie Pau Condamnation Vengeance Parking Souterrain Dégâts Évacuation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tirage FDJ EuroMillions : les numéros gagnants sortis ce mardi 2 juin 2026Retrouvez les résultats officiels du tirage EuroMillions de ce mardi 2 juin 2026. Les sept numéros gagnants sont dévoilés. Si vous les avez

Read more »

Résultats EuroMillions FDJ : le tirage du mardi 2 juin 2026Le premier tirage de l’EuroMillions de la semaine a eu lieu ce mardi 2 juin 2026. Voici les résultats.

Read more »

L'Argentine, favori du groupe J pour la Coupe du monde 2026L'Argentine est considérée comme le favori naturel du groupe J pour la Coupe du monde 2026, opposée à l'Algérie, à l'Autriche et à la Jordanie. La sélection albiceleste devra assumer son statut dans une poule équilibrée où la lutte pour la deuxième place s'annonce ouverte.

Read more »

Mazam'équines 2026 : Deux jours de fête équestre aux Écuries du MiliasL'édition 2026 de Mazam'équines se tiendra les 4 et 5 juillet aux Écuries du Milias à Aiguefonde. Au programme : spectacle son et lumière avec Marie Alice Simeoni et Yanis Sora, reconstitution historique dans la rue de Mazamet, concours de CSO, dressage, endurance, équifun, carrousel, ride‑and‑run, stands et restauration. Les organisateurs recherchent bénévoles, cavaliers et sponsors pour soutenir cette célébration de la passion du cheval.

Read more »