Pau Cubarsi prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en 2029

Le défenseur central du FC Barcelone, Pau Cubarsi, a prolongé son contrat avec le club jusqu'en juin 2029. Le montant de sa clause libératoire reste à 500 millions d'euros.

Le Barça poursuit ses importantes opérations de prolongation de contrat . Depuis le début de l'année, les dirigeants des Blaugrana offrent de belles surprises aux supporters. Ainsi, Gavi, Pedri, Marc Casado, Ronald Araujo et maintenant Pau Cubarsi ont tous vu leur contrat se prolonger en Catalogne. Le dernier cité devait attendre son 18e anniversaire, le 22 janvier dernier, pour prolonger son aventure alors qu'il était lié à son équipe jusqu'en 2027.

Désormais, son aventure doit se poursuivre jusqu'en juin 2029, une belle preuve de confiance. Mais alors que pour d'autres, la direction barcelonaise avait décidé de flamber en inscrivant des clauses folles à un milliard d'euros dans les conditions de prolongation, elle a choisi une approche plus modérée avec le défenseur central. Comme le révèle aujourd'hui le quotidien , le conseil d'administration espagnol n'a pas augmenté sa clause libératoire qui était déjà de 500 millions d'euros. Un montant déjà largement suffisant pour décourager les clubs potentiellement intéressés. Contrairement à Ronald Araujo, qui dispose d'une clause lui permettant d'être vendu pour 70 millions d'euros sur une courte période cet été, ce n'est pas le cas avec Cubarsi. On devrait donc encore le voir pendant de nombreuses années avec le Barça. On en sait plus sur la clause que le Barça a placée dans le nouveau contrat de Pau Cubarsi. Les Blaugrana ont décidé de ne pas l'augmenter, elle est visiblement restée à 500 millions d'euros avec un accord jusqu'en 2029





FC Barcelone Pau Cubarsi Prolongation De Contrat Clause Libératoire Liga

