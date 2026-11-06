Pau bat Perpignan : Joachim Senga-Kouo titulaire en Top 14

Le Pau Orthez aligne une équipe expérimentale ce samedi face à Perpignan au Hameau. Joachim Senga-Kouo et Quentin Valentino débutent en Top 14 en raison des 23 absences.

Le Pau Orthez se prépare pour son déplacement chez le Stade Perpignanais ce samedi 16 à 16 h 35 au stade Aimé Giral. En raison de 23 absences majeures, l'entraîneur palois a opté pour une sélection expérimentale afin de maximiser les chances de victoire lors de cette rencontre clé du championnat de Top 14. Cette décision tactique entraîne plusieurs nouveautés dans le XV de départ historique du club béarnais.

Novuaires majeurs au départ

Joachim Senga-Kouo occupera le poste d'arrière pour la première fois de sa jeune carrière en Top 14. Il rejoint Quentin Valentino, qui débutera également en tant que titulaire au poste de centre lors de ce match. Guram Papidze retrouve également les bases du XV pour la première fois de l'exercice, évoluant au poste de pilier droit. Ces choix soulignent la volonté de la direction sportive de mettre en avant de jeunes talents prometteurs dans un contexte difficile.

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Le reste du groupe de départ demeure fidèle à l'effectif qui avait remporté la semaine précédente la rencontre contre Toulouse avec un score de 34 à 14. Les joueurs maintenus en poste incluent Laporte, Manu, Arfeuil, Simmonds, Daubagna, Isa, Crédoz et Jolmes. Cette continuité dans la charnière et la ligne arrière vise à préserver l'harmonie et l'efficacité offensive qui avaient fait leurs preuves lors du dernier succès.

Titularisations et retour de blessure

Malgré la préservation lors du match contre Toulouse, Kaulashvili apportera sa densité à gauche de la mêlée ce samedi. Sur le banc des remplaçants, Delhommel et Zégueur retrouvent une place de titulaire, une évolution importante pour l'équilibre de l'équipe. De plus, Pesenti, qui avait été ménagé la semaine précédente en raison de douleurs aux cervicales, retrouve lui aussi sa place dans le groupe, signe de sa bonne forme physique actuelle.

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La présence du flanker est particulièrement notable puisqu'il disputera son 57e match sur 62 possibles en Top 14 avec Pau. Il fait partie des seuls leaders encore disponibles et disponibles pour ce déplacement difficile. Le banc accueille également Auradou, redescendu de Marcoussis en milieu de semaine, qui peut contribuer à la dynamique de jeu. Caperaa pourrait disputer ses premières minutes en Top 14, offrant une option fraîche et expérimentée pour les dernières phases du match.

Composition et impact du XV

La composition officielle du XV de départ est la suivante : Senga-Kouo en arrière, dans les lignes Laporte, Manu, Valentino, Arfeuil. La charnière est confiée à Simmonds pour l'ouverture et Daubagna pour la mêlée. En troisième ligne Isa, Crédoz, Zégueur et en première ligne Pesenti, Jolmes, Papidze, Delhommel, Kaulashvili. Cette formation vise à compenser l'absence de nombreux cadres par la densité et l'expérience du groupe.

Les jeunes Joseph Adam et Clément Paul complètent le groupe des remplaçants. Ces deux derniers sont entrés en cours de jeu à une seule reprise en championnat cette saison. Leur présence sur le banc offre des options de jeu jeunes et dynamiques pour les entraîneurs en cas de besoin tactique ou de fatigue physique des titulaires. Ce match représente une opportunité cruciale pour confirmer la montée en puissance de ces jeunes joueurs au plus haut niveau.

Enjeux du déplacement au Hameau

Le déplacement au stade Aimé Giral face à Perpignan est une épreuve redoutée pour le Pau Orthez. La capacité de l'équipe à gérer les absences massives sera le vrai test de leur profondeur de banc. Le succès contre Toulouse a prouvé la résilience du groupe, mais Perpignan constitue un adversaire beaucoup plus coriace. Les performances individuelles et collectives détermineront si le club béarnais peut maintenir sa dynamique positive dans le classement du Top 14.