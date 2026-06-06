Pau : 600 manifestants défendent la polyclinique menacée de fermetures et de licenciements

Une manifestation rassemblant environ 600 personnes a eu lieu à Pau le 6 juin 2026 pour protester contre le plan social et les fermetures de services annoncés par le groupe GBNA à la polyclinique Pau Pyrénées. Les manifestants, dont de nombreux professionnels de santé et habitants du Béarn, redoutent un grave impact sur l'accès aux soins, notamment avec la fermeture de la maternité de Navarre et l'arrêt des services d'oncologie et de soins de réadaptation. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit se prononcer le 9 juin sur ce dossier sensible.

En 2020 nous étions les essentiels, aujourd'hui on nous jette : à Pau, environ 600 manifestants ont défilé le samedi 6 juin 2026 pour soutenir la polyclinique Devant le site de Marzet, des infirmières en oncologie ont témoigné de l'accompagnement essentiel qu'elles réalisent auprès des malades du cancer.

Un cortège a manifesté son opposition au plan social et aux fermetures de services à la polyclinique de Pau. La décision du tribunal de commerce est attendue le mardi 9 juin à Bordeaux. Un long cortège a battu le pavé ce samedi 6 juin après-midi à Pau, de la préfecture à la clinique Marzet.

Des professionnels de santé, en libéral comme des hôpitaux, et des habitants de tout le Béarn sont venus entourer les salariés de la polyclinique Pau Pyrénées menacés d'un rude plan social depuis le 7 mai. Un rassemblement de 600 personnes (800 selon les syndicats) pour refuser la fermeture annoncée de plusieurs services.

Le groupe bordelais GBNA a en effet annoncé la fermeture de la maternité sur le site Navarre, et le licenciement de 161 personnels (sur 542) par le biais d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Les grands axes du projet de restructuration prévoient un recentrage sur la chirurgie (en croissance de 3,2 %), mais aussi l'arrêt des activités déficitaires que sont l'oncologie médicale en hospitalisation complète ainsi que les soins médicaux et de réadaptation (SMR) aujourd'hui sur le site de Marzet, boulevard Alsace-Lorraine.

Les services d'Hôpital de jour (douleur, polyvalent, urologie) et l'activité de chimiothérapie, également à Marzet jusqu'alors, seront déménagés vers Navarre à la rentrée. Si bien que les portes de la clinique Marzet fermeront dès juillet.

Enfin, la transformation du service d'urgence H24 en simple antenne d'urgence, et la réorganisation de l'unité de soins intensifs polyvalents sont également au programme. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit statuer sur le dossier le mardi 9 juin. Ce qui se joue dans les jours qui viennent, c'est l'accès aux soins de tout notre territoire, s'inquiète le collectif de défense de la polyclinique.

Tous les intervenants syndicaux dénoncent la marchandisation de la santé et la logique de rentalité au détriment de l'offre de soins. Le collectif de défense réclame un audit du groupe GBNA voire sa reprise par l'État s'il n'est pas capable d'assurer les soins essentiels. Si les cliniques privées qui s'en mettent plus les poches n'arrivent pas à gérer, il n'y a qu'à nationaliser, lance Isabelle, cégétiste dans une clinique bordelaise de GBNA entourée de collègues de la capitale régionale.

Durant le Covid en 2020, nous étions les essentiels. Aujourd'hui, on nous jette. C'est dégueulasse, tempête-t-elle. Une sage-femme interroge sur l'avenir des naissances alors que, déjà, l'hôpital de Pau n'est pas en mesure d'absorber celles de la maternité de Navarre.

Certains jours, c'est même à Navarre que les parturientes trop nombreuses à l'hôpital sont déplacées. Nous lançons un appel aux décideurs qui ont l'avenir de notre territoire entre leurs mains, crie Chaïma afin d'implorer qu'ils écoutent les soignants. Avec la fermeture de la maternité, de l'oncologie et autres restructurations, c'est la sécurité que l'on retire à la population, souligne-t-elle. Reçu mi-mai par la ministre de la Santé, le maire de Pau assure multiplier les initiatives.

Stéphanie Rist serait sensible au sort de la polyclinique, indique Jérôme Marbot, et particulièrement à celui de la maternité. Avec l'appui de la sénatrice Frédérique Espagnac et d'autres parlementaires du Béarn, une nouvelle rencontre devrait avoir lieu durant la semaine. Le maire Jérôme Marbot est venu assurer de sa pleine mobilisation pour préserver l'offre de soins de la polyclinique.

Le maire de Pau entend réunir tous les acteurs du dossier, avec l'ARS et le préfet peut-être même sous l'égide de la ministre dans les semaines à venir. Merci pour votre mobilisation. Elle est importante car il ne faut pas se laisser faire, a déclaré Jérôme Marbot. Un long cortège s'est déplacé de la préfecture au site de la clinique Marzet en scandant ce n'est que le début, on ne lâchera rien





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