L'actrice Cate Blanchett s'est vue exposer au Festival de Cannes des spectateur, avec une robe chic qui rappel l'un de ses rôles culte et au cartable de sa signature. Maria Efira, en revanche, a opté pour un ensemble Saint Laurent avec des collants...' Osiris-Puissance 4°

Une nouvelle série de projections excitantes, de happenings viraux et d'apparitions stylées composent cette 79e édition du Festival de Cannes. Pendant douze jours, les stars s'illuminent le pied de l'Auditorium Louis Lumière à Cannes, certaines s'y entraînant en bonne compagnie.

Au tapis rouge de Cannes, chaque montée des marches est unique. Le mardi 12 mai 2026, la soirée d'ouverture a fait grimper l'engouement tandis que le vendredi 15 mai 2026, c'est l'arrivée sur le tapis rouge du casting de 'Vivre ensemble', qui a créé l'événement. L'invité de marque s'est joint à Marion Cotillard et à Guillaume Canet : leur fils de 15 ans. Rarement apparu dans les médias, les photographes ont cliqueté frénétiquement pour immortaliser la petite famille.

Les clichés ont également été pris par les parents elles-mêmes, Virginie Efira en robe Saint Laurent et Niels Schneider en costume croisé Louis Vuitton, tandis que le casting de 'Qui a créé l'événement ?

' enrobe Versace. La soirée d'ouverture a également vuaios résister complaisamment dans des silhouettes griffées. Avec une robe chic qui rend hommage à son rôle culte, Cate Blanchett signe un majestueux retour sur le tapis rouge cannois, tandis que Charles Leclerc s'est dévergondé en smoking Giorgio Armani. Un événement source d'un tel engouement, le Festival de Cannes produit chaque année certains des clichés les plus médiatisés au monde.

Comme le Met Gala, cet événement compte parmi les plus alléchants en matière d'apparitions mode. Il n'y a qu'à voir : à l'avant-première d' 'et...

', ce couple a encore volé une vedette aux autres guests. Avec une robe chic, la Reine duitheres a ajouté un page de plus à son portfolio mode. Malgré le métabolisme rapide des saisons, les tourtereaux ont brillé dans des silhouettes griffées lors de leur passage sur la Croisette





marieclaire_fr / 🏆 19. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival De Cannes Apparitions Mode Soirée D'ouverture Casting De 'Vivre Ensemble' Marie Cotillard Guillaume Canet Cate Blanchett Rachida Brakni Eric Cantona Charles Leclerc Cannes Louis Vuitton Marina Eichhorn Theo Wesnescu Castilianë Adventure

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cate Blanchett redonne vie à cet accessoire médiéval inattendu au Festival de Cannes 2026La surprise du tapis rouge !

Read more »

De Cate Blanchett à Mona Tougaard : une robe Givenchy sur le tapis rouge de CannesCate Blanchett en Sarah Burton : une apparition magistrale et un nouveau chapitre de Givenchy qui s'écrit sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026.

Read more »

A Star Is Born: Cate Blanchett on the Industry Bias in FilmThe esteemed actress shares personal experiences and insights on the current challenges in the film industry, highlighting the underrepresentation of women and the need for improvement.

Read more »

Cate Blanchett et Selena Gomez au casting du prochain film de Brady CorbetLes deux actrices se partageront la vedette pour la première fois

Read more »