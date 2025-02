Patron d'un bar à Grenoble blessé lors d'une attaque à la grenade, pense avoir été ciblé

Le patron d'un bar à Grenoble a été blessé lors d'une attaque à la grenade mercredi soir. Il pense avoir été ciblé et son fils, également présent sur les lieux, a un lourd casier judiciaire. L'attaque a fait quinze blessés.

Le patron d'un bar à Grenoble , victime d'une attaque à la grenade mercredi soir, a été blessé lors de l'explosion et pense avoir été ciblé, selon des sources concordantes vendredi. Cet homme de 56 ans et son fils de 28 ans, présent au bar juste avant l'attaque, ont un lourd casier judiciaire , a indiqué le parquet de Lyon qui superviser l'enquête. Le jeune homme a été condamné à onze ans de prison pour le meurtre de Kevin Noubissi et Sofiane Tadbirt.

Le père a été condamné onze fois et son fils treize fois, notamment pour un double meurtre, a déclaré à l'AFP le procureur Thierry Dran, confirmant une information de franceinfo. Selon la radio, le jeune homme a été condamné à onze ans de prison pour le meurtre de Kevin Noubissi et Sofiane Tadbirt, deux jeunes lynchés à mort en 2012 à Echirolles, dans la banlieue de Grenoble, par une bande d'un quartier voisin. Le lien potentiel entre ce meurtre, qui avait suscité une vive émotion, et l'attaque à la grenade 'sera sans doute une piste de l'enquête', a déclaré David Metaxas, avocat du père et de son fils. Le père fait, de son côté, l'objet de poursuites pour trafic de cigarettes, selon Me Metaxas. Suite à de récents contrôles liés à 'divers trafics', son bar faisait l'objet d'une procédure de fermeture administrative, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place vendredi. Mercredi soir, les deux hommes étaient dans ce bar, l'Aksehir, situé dans le quartier populaire Village olympique. Le fils l'a quitté juste avant qu'un homme cagoulé et armé d'un fusil d'assaut y lance une grenade à fragmentation, faisant quinze blessés. Touché à la jambe, le père a été hospitalisé, sans que son pronostic vital ne soit engagé, a précisé son avocat. Lors de son audition, le quinquagénaire a dit aux enquêteurs qu'il pensait être la cible de l'attaque, selon une source policière. 'Il est passé à côté de la mort, la grenade a été lancée dans le café où il était donc il se sent nécessairement visé', a souligné Me Metaxas, en précisant qu'il n'avait toutefois pas fait l'objet de menaces préalables. Quant à son fils, il est revenu sur les lieux juste après l'explosion et a été interpellé sur place pour 'contrebande de cigarettes', avant d'être remis en liberté, selon son avocat





