Patrimoine financier des ménages français : un record de 6 590,5 milliards d'euros en 2025

Les Français continuent d'épargner massivement, mais une étude révèle un paradoxe : malgré un taux d'épargne élevé, leur patrimoine financier reste faible en comparaison internationale en raison d'une aversion au risque et de placements peu rémunérateurs.

Selon les dernières données de la Banque de France, le patrimoine financier des ménages français a atteint un nouveau record à 6 590,5 milliards d'euros fin 2025, soit une augmentation de 175,2 milliards d'euros par rapport à l'année précédente.

Cette progression n'est pas uniquement due à la valorisation boursière : 128,4 milliards d'euros proviennent de nouveaux flux d'épargne. Le taux d'épargne des Français s'établit à 18% du revenu disponible brut, bien au-dessus de la moyenne de la zone euro (14,9%). Cette spécificité française reflète à la fois une capacité d'épargne élevée et une inquiétude persistante face à l'avenir, selon Philippe Crevel, économiste et directeur général du Cercle de l'Épargne.

En dix ans, ce montant a bondi de 48% et représente aujourd'hui près de deux fois la dette publique du pays (3 460,5 milliards d'euros) et 2,7 fois le PIB. L'assurance-vie en fonds euros reste le placement préféré avec un encours de 1 570,6 milliards d'euros, soit 47 milliards de plus en un an.

À l'inverse, les dépôts bancaires rémunérés ont affiché un flux négatif de 1,4 milliard d'euros, principalement en raison des livrets réglementés comme le Livret A, le LDDS et le LEP, que les épargnants ont délaissés après la baisse des taux. Les Français se sont tournés vers des produits plus rémunérateurs, comme l'assurance-vie en unités de compte (+25,6 milliards d'euros) et les actions cotées (+2,6 milliards d'euros).

Cependant, ils restent largement fidèles aux produits de taux (3 911,4 milliards d'euros d'encours total), moins risqués que les produits de fonds propres (2 576 milliards d'euros). Cette culture financière marquée par la recherche de sécurité perdure, même si la diversification progresse lentement.

Cependant, une étude de Rexecode publiée cette semaine relativise ce constat en soulignant un paradoxe : si les Français épargnent beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'épargne. En proportion du revenu disponible, le patrimoine financier des ménages français est nettement inférieur à celui des Américains, des Suédois ou des Danois. L'institut estime que si le patrimoine des Français était équivalent à celui de ces pays, il serait presque deux fois plus élevé.

Ce paradoxe s'explique par la composition de l'épargne : les Français privilégient les produits peu rémunérateurs, comme l'assurance-vie en fonds euros, au détriment des actions et des placements plus risqués. Les actions ne représentent que 19% du patrimoine financier global, contre une part bien plus élevée dans d'autres pays. Cette préférence pour la sécurité a des conséquences sur le rendement du patrimoine sur le long terme, le plus faible des pays étudiés par Rexecode.

Le taux d'épargne financière des ménages français (9,8%) est pourtant historiquement comparable à celui des Américains, et même plus élevé depuis quelques années. L'aversion au risque des Français n'est pas intrinsèquement plus élevée que la moyenne internationale, selon l'institut. Les causes sont plutôt à chercher du côté de la fiscalité, de la réglementation, de l'éducation financière et des stratégies commerciales des institutions financières.

Par ailleurs, le patrimoine financier des Français se distingue par une concentration supérieure chez les plus de 65 ans, contrairement au reste de la zone euro. Ce bas-de-laine des Français suscite régulièrement la convoitise des responsables politiques qui appellent à mieux orienter l'épargne vers des investissements d'avenir. En 2024, Emmanuel Macron dénonçait déjà que l'Europe accumule de l'épargne mais que celle-ci ne va pas au bon endroit. Pourtant, malgré les incitations, les comportements d'épargne évoluent peu.

Le Livret A, dont le taux est passé de 3% à 2,4% en 2025, a vu sa collecte nette diminuer, tandis que l'assurance-vie en unités de compte progresse. La question de la mobilisation de l'épargne pour financer la transition écologique et l'innovation reste centrale dans le débat public. Rexecode souligne que même si les Français épargnent beaucoup, le rendement de leur épargne est faible, ce qui limite la constitution d'un patrimoine financier important.

En somme, les Français sont confrontés à un dilemme : épargner pour se sécuriser face à l'avenir, mais au détriment de la performance à long terme. La solution pourrait passer par une meilleure éducation financière et des incitations fiscales ciblées, afin de diriger l'épargne vers des placements plus dynamiques sans pour autant augmenter le risque perçu





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