Patrick et Isabelle Balkany vont pouvoir réintégrer leur propriété de Giverny. L'accord avec l'État prévoit un remboursement sur 12 ans suite à leur condamnation pour fraude fiscale.

Patrick et Isabelle Balkany peuvent réintégrer leur demeure de Giverny dans l'Eure. Ce retour s'effectue officiellement ce mardi 17 novembre après la signature d'un accord entre le couple et l'État français.

Mécanisme de l'accord financier avec l'État

Ce dispositif légal permet aux anciens élus de rembourser les sommes réclamées par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Les époux s'engagent à régler cette dette sur une période de douze ans. Patrick Balkany a confirmé que cette échéance inclut le rachat de l'usufruit ainsi que l'indemnisation pour l'occupation du lieu. Il a précisé que la possibilité de régler la totalité de la somme immédiatement reste ouverte si leurs capacités financières le permettent.

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Position des parties et contestation des délais

Patrick Balkany a contesté les délais de recouvrement appliqués par l'administration. Selon l'ancien maire de Levallois-Perret, les autorités ont attendu le 1er août pour exiger le paiement de trois années d'occupation après la condamnation de 2023. Il affirmait que des négociations étaient en cours depuis plusieurs années pour régler ce passif. Son avocat, Me Robin Binsard, a déclaré à l'Agence France-Presse que l'accord signé marque la fin de cette période de précarité pour le couple âgé de 78 et 79 ans.

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Impact concret et fin de la détention provisoire

Cette signature met un terme à l'expulsion qui datait du 29 octobre dernier. Le couple vivait depuis chez des amis après avoir été contraint de quitter les lieux. Patrick Balkany avait auparavant obtenu l'autorisation de purger le reliquat de sa peine dans cette résidence. La cour d'appel de Rouen avait autorisé ce maintien en janvier et l'a confirmé en avril. Il restait alors quinze mois de prison à effectuer sur sa peine initiale.

Contexte historique des condamnations judiciaires

Les deux époux ont été définitivement condamnés en 2023 pour avoir dissimulé environ 13 millions d'euros auprès du fisc entre 2007 et 2014. Patrick Balkany a écopé de quatre ans et demi de prison ferme contre trois ans et demi pour Isabelle Balkany. Ils ont également été condamnés à payer une amende de 100 000 euros chacun. Une inéligibilité de dix ans a également été prononcée contre eux. La justice leur a également confisqué d'autres biens comme les villas aux Antilles et à Marrakech.