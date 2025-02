Patrick Cohen et son regard humoristique sur le Sommet de l'IA à Paris

L'émission C à vous explore le Sommet international de l'IA organisé à Paris avec Patrick Cohen, qui aborde le sujet avec son humour caractéristique. L'émission met en lumière les investissements de la France dans l'IA et les inquiétudes soulevées par son utilisation abusive.

Du 6 au 11 février, Paris a accueilli les acteurs majeurs de l' Intelligence Artificielle lors d'un sommet international organisé par Emmanuel Macron au Grand Palais. Des milliers d'invités venus d'une centaine de pays ont participé à cet événement majeur. Patrick Cohen , chroniqueur de l'émission C à vous, a abordé ce sujet lors de son intervention du 10 février, suscitant une réaction amusante de la part d'Anne-Élisabeth Lemoine.

En présentant son sujet, Cohen a déclaré: 'On parle d'intelligence artificielle et de connerie naturelle, parfois les deux peuvent marcher ensemble'. Cette remarque inattendue a provoqué un fou rire chez Lemoine. L'émission a ensuite abordé le sommet pour l'action sur l'Intelligence Artificielle, avec la présence d'Eric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Patrick Cohen a présenté une chronique sur le sommet, mettant en lumière le recent investissement de 109 milliards d'euros de la France dans l'IA. Il a souligné la progression rapide de la France dans le classement mondial de l'IA, passant de la 13ème à la 5ème place en un an. Un sondage Ipsos publié le 10 février a révélé que 39% des Français utilisent l'Intelligence artificielle générative dans un cadre personnel. Cohen a exprimé son inquiétude face à cette technologie, pointant du doigt l'utilisation abusive de l'IA par Elon Musk pour influencer le gouvernement fédéral. En conclusion, Cohen a rappelé que l'IA est neutre par nature, sans conscience ni morale, soulignant la nécessité de la réguler et de l'encadrer au mieux





