Patrick Chesnais défend Pierre Palmade : 'Il a le droit à une deuxième chance'

Patrick Chesnais, dont le fils est mort dans un accident de la route, a pris la défense de Pierre Palmade, invité de l'émission de Jordan de Luxe. L'acteur a livré une position nuancée, estimant que l'humoriste avait, selon lui, droit à une deuxième chance, ayant accepté de monter dans le véhicule d'un ami qui avait bu de l'alcool et qui avait pris une route à contresens.

Il a le droit à une deuxième chance : Patrick Chesnais , dont le fils est mort dans un accident de la route , prend la défense de Pierre Palmade Invité de l'émission de Jordan de Luxe, Patrick Chesnais a évoqué avec émotion la disparition de son fils Ferdinand, mort dans un accident de la route en 2006.

Interrogé sur l'affaire Pierre Palmade, l'acteur a livré une position nuancée, estimant que l'humoriste avait, selon lui, droit à une deuxième chance, ayant accepté de monter dans le véhicule d'un ami qui avait bu de l'alcool et qui avait pris une route à contresens. Depuis, l'acteur évoque régulièrement cet enfant auquel il a toujours le réflexe de parler, et a créé une association parce qu'il était avec quelqu'un qui avait bu.

J'ai eu ce geste social… J'ai créé une association parce qu'il était avec quelqu'un qui avait bu… Lui, ne conduisait pas. Vous savez dans la hiérarchie du chagrin, perdre un enfant de 20 ans, je pense que c'est la plus haute marche du podium quand même. J'ai écrit un bouquin sur lui, j'ai fait un film, un beau film sur lui, j'ai essayé de peser avec les pouvoirs publics.

Patrick Chesnais serait-il choqué de voir Pierre Palmade remonter sur scène ?percutait violemment une voiture arrivant en sens inverse. J’ai fait un sketch des Inconnus pour la télévision avec lui. Il était très très bon d'ailleurs. Excellent.

Et moi j'aime pas me mêler de ce qui me regarde pas. Je la connais pas l'histoire entre Muriel Robin et lui. Simplement, Patrick Chesnais comprend tout à fait l'importance du retentissement de l'affaire puisque Pierre Palmade.

Toutefois, et malgré la perte de son fils dans un accident de la route, il ne serait pas choqué de le voir un jour remonter sur scène, à quelque chose, au bout d'un moment quand même. Peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'il a le droit à une deuxième chance, petit à petit. Quelque chose qui doit revenir, habité par tout ça. (…) Profondément, je pense qu'il aurait le droit à une forme de rachat, se reconstruire.

Son métier c'est la scène, les sketchs. Il faut peut-être un peu un temps, tout ça est un peu suspendu. Vingt ans après la perte de son fils, Patrick Chesnais continue de se rendre sur la tombe de Ferdinand, tous les dimanches et tous les 13 du mois, pour entretenir le lien avec lui. Quant au conducteur responsable du drame, Patrick Chesnais a essayé de venir vers moi, mais j'étais très distant et fermé.

La vie est ce qu'elle est. Pardonner... il n'a pas eu la volonté de nuire. Il avait trop bu et il conduisait. Pour faire son deuil, Patrick Chesnais semble davantage miser sur le maintien du lien avec son fils et sur la prévention que sur le pardon.

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