Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes pour viol

Patrick Bruel, chanteur français, est visé par deux nouvelles plaintes pour viol. Il a été placé en garde à vue ce lundi 8 juin 2026. Les victimes attendent que leur parole soit entendue par la justice.

Patrick Bruel , chanteur français, est visé par deux nouvelles plaintes pour viol. Il a été placé en garde à vue ce lundi 8 juin 2026.

L'avocate de Flavie Flament, la plaignante, a annoncé que deux autres plaintes allaient prochainement être déposées contre le chanteur. Patrick Bruel est accusé de viols et d'agressions sexuelles commis dans les années 2000. Il est visé par une dizaine de plaintes. Les victimes attendent que leur parole soit entendue par la justice.

L'avocate de Flavie Flament a déclaré que les clientes ne se sont jamais exprimées publiquement et qu'elles ne souhaitent pas s'exprimer pour l'instant. Patrick Bruel a sorti du silence pour réagir aux accusations de viol. Il a déclaré qu'il n'y a eu ni viol, ni drogue. Les proches de Flavie Flament ont évoqué ce qui avait changé chez elle avant sa plainte contre Patrick Bruel.

Flavie Flament a déclaré qu'elle cherche à comprendre l'aveuglement des fans de Patrick Bruel qui continuent de le soutenir. Une actrice française a apporté son soutien à Flavie Flament après ses accusations contre Patrick Bruel. L'avocate de la plaignante a déclaré que porter plainte est une prise de risque





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