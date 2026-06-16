Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes, le G7 à Évian et les nouveautés du bac

Patrick Bruel est visé par deux nouvelles plaintes pour viol et tentative de viol. Le G7 se réunit à Évian pour discuter des grands défis internationaux. Les étudiants doivent être formés à l'intelligence artificielle. Les joueurs de football auront droit à deux pauses fraîcheurs lors de chaque mi-temps.

Depuis vendredi 12 juin, Patrick Bruel est visé par deux nouvelles plaintes pour viol et tentative de viol . Que sait-on de ces plaintes et de celles qui les ont déposées?

On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV. Les violences sexuelles contre les enfants sont toujours trop nombreuses. En 2023, la Ciivise, la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a émis 82 recommandations au gouvernement pour lutter contre ces violences. Presque 3 ans plus tard, elle a analysé leur mise en œuvre.

Alors, les recommandations de la Ciivise sont-elles appliquées? On pose la question à Céline Hussonnois-Alaya, journaliste à BFM. Ce lundi, Évian accueille les sept dirigeants les plus puissants de la planète pour le sommet du G7. Pendant trois jours, cette petite ville de Haute-Savoie devient le théâtre de discussions cruciales sur les grands défis internationaux.

Guerres, économie, climat… quels sont les enjeux de ce sommet ? On pose la question à Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFMTV. Les étudiants doivent être formés à l'intelligence artificielle, qu'ils préparent l'agrégation de philosophie ou qu'ils suivent une formation en chaudronnerie. C'est ce qu'a estimé le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, lundi 8 juin.

L'IA s'est déjà largement imposée dans les pratiques d'apprentissage. Selon un rapport sénatorial, en juin 2024, 83 % des 18-21 ans utilisaient l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs études. Faut-il rendre son enseignement obligatoire pour tous les étudiants ? On pose la question à Pierre Fontaine, journaliste à BFM Tech.

C'est une des nouveautés de cette coupe du monde de football 2026. Les joueurs auront droit à deux pauses fraîcheurs lors de chaque mi-temps. Optionnelles depuis 2014, elles sont généralisées cette année. Pourquoi les pauses fraîcheurs font-elles polémique?

On pose la question à Benoît Boutron, journaliste à RMC Sport. Des milliers de lycéens ont commencé à passer les épreuves écrites du baccalauréat. Français, mathématiques… Quelles nouveautés du bac cette année? On pose la question à Véronique Fèvre, cheffe du service éducation de BFMTV.

Le mondial de football 2026 commence ce jeudi 11 juin. Les 104 matchs de la compétition auront lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis, où l'administration Trump a mis en place des contrôles drastiques pour les joueurs, arbitres et supporters. Les contrôles aux frontières américains vont-ils gâcher la fête? On pose la question à Nicolas Pelletier, journaliste à RMC Sport.

Attention si vous avez prévu de prendre le train ce mercredi 10 juin. Les agents de la SNCF sont en grève. Les 4 principaux syndicats de l'entreprise ont appelé à cesser le travail, une première depuis 2024. Quelles perturbations sont à prévoir?

On pose la question à Olivier Chicheportiche, journaliste à BFMBusiness.com. Depuis 8h30 ce lundi 8 juin, Patrick Bruel est en garde à vue. Le chanteur est entendu par les enquêteurs pour des violences sexuelles contre 13 victimes. Que sait-on de cette garde à vue?

On pose la question à Pauline Revenaz, cheffe du service police-justice de BFMTV. L'astronaute normand Thomas Pesquet devrait retourner dans l'espace en 2027. Avec un autre astronaute français, Arnaud Prost, ils doivent participer à un nouveau programme spatial mené par une entreprise privée : Vast. Celle-ci a passé un accord avec la France et installera son siège européen à Paris, a annoncé Emmanuel Macron le 1er juin, en marge du sommet Choose France.

Que sait-on de cette start-up californienne? On pose la question à Pierre Lann, journaliste à BFMBusiness.com





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