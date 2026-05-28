Patrick Bruel visé par des plaintes pour viols : des militantes perturbent une de ses pièces à Paris

Un collectif féministe a perturbé une représentation théâtrale de Patrick Bruel à Paris, dénonçant les accusations de viols. L'artiste maintient sa tournée malgré les appels à l'annulation.

Un incident a secoué la représentation théâtrale de Patrick Bruel mercredi soir à Paris. Alors que la pièce 'On ne paie pas, on ne paie pas !

' venait de débuter au théâtre Edouard VII, trois militantes du collectif féministe Nous Toutes ont interrompu le spectacle en criant 'Bruel ! Violeur !

' avant d'être évacuées par la sécurité. La pièce a repris après une dizaine de minutes, selon des témoins. Cette action vise à dénoncer les multiples accusations de viols qui pèsent sur l'artiste. Bruel, qui avait précédemment nié les faits, a déclaré qu'il continuerait à exercer son métier.

Le collectif a publié un communiqué appelant les salles de spectacle à faire preuve de prudence, affirmant qu'en maintenant la programmation, elles mettent en danger les femmes. Bruel est actuellement visé par quatre plaintes pour viols en France et fait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle en Belgique. Malgré les appels au boycott, sa tournée estivale reste prévue, avec un début le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris. Trois concerts au Québec ont déjà été annulés.

Les avocats de Bruel dénoncent une campagne de calomnie. Nous Toutes insiste sur le principe de précaution et la nécessité de ne pas banaliser les accusations. Le monde culturel est divisé, certains artistes exprimant leur soutien aux victimes présumées. Cette affaire soulève des questions sur la responsabilité des diffuseurs face à des accusations graves.

En attendant, les prochaines dates de Bruel en France et en Belgique sont maintenues, provoquant des tensions dans les villes concernées. Le débat public continue de s'enflammer entre partisans de la présomption d'innocence et défenseurs des droits des victimes. L'impact sur la carrière de l'artiste reste incertain, mais les actions militantes se multiplient. D'autres collectifs prévoient des manifestations lors de ses concerts.

La situation judiciaire évolue lentement, tandis que l'opinion publique reste partagée. Ce nouvel épisode illustre la difficulté de concilier liberté artistique et lutte contre les violences sexuelles





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