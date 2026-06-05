Patrick Bruel : Son fils cadet Léon inquiète, son aîné Oscar accepte de suspendre la promotion de son livre

Patrick Bruel craint désormais pour la sécurité de ses deux fils, Oscar et Léon, après le scandale Ciblé et les accusations de femmes. Son aîné, Oscar, a accepté de suspendre la promotion de son livre, Un sacrifice et une mise en retrait qu'a radicalement refusé son cadet, Léon. Le jeune homme de 21 ans, qui a suivi les traces de son père en se lançant en tant que chanteur, Le 26 juin prochain, il est attendu au Festival des sables, aux Sables-d'Olonne, pour un show. De quoi angoisser ses chers parents à l'idée qu'il puisse être chahuté par le public. Mais Léon ne voudrait rien savoir.

Patrick Bruel : ce projet que veut absolument réaliser son fils cadet, Léon, et qui l'angoisse en plein scandale Ciblé par de nombreuses accusations de la part de femmes, Patrick Bruel craint désormais pour la sécurité de ses deux fils, Oscar et Léon.

Selon le magazine Closer, le chanteur de 67 ans est tout particulièrement inquiet pour son cadet, âgé de 21 ans, dont le prochain projet l'angoisse plus que tout. Accusé d'agression sexuelle, tentative de viol et viol et visé par au moins 8 plaintes, Patrick Bruel commence à faire profil bas.

L'annulation de ses concerts dans les festivals d'été et ses shows au Cirque d'hiver Bouglionne, qui étaient prévus à la mi-juin, voilà que, alors que l'artiste ne fait aucune apparition public à ses côtés, avec son ex-femme Amanda Sthers, il a discuté avec ses fils de la situation afin de les protéger. Comme le rapporte nos confrères, son aîné, Oscar, a ainsi accepté de suspendre la promotion de son livre, Un sacrifice et une mise en retrait qu'a radicalement refusé son cadet, Léon.

Le jeune homme de 21 ans, qui a suivi les traces de son père en se lançant en tant que chanteur, Le 26 juin prochain, il est attendu au Festival des sables, aux Sables-d'Olonne, pour un show. De quoi angoisser ses chers parents à l'idée qu'il puisse être chahuté par le public. Mais Léon ne voudrait rien savoir.

En cas de problème, il pourra en tout cas compter sur, c'est qu'il a lui même fait les frais de la colère d'une partie du public. Quand il était à l'affiche de la pièceau théâtre Édouard VII, la représentation a été interrompue par des militantes féministes, le 27 mai dernier. Une initiative réitérée par des membres de l'association Nous toutes, le 3 juin qui voit des manifestations contre le chanteur.

Patrick Bruel craint pour la sécurité de ses deux fils, Oscar et Léon, et a discuté avec eux de la situation afin de les protéger. Son aîné, Oscar, a accepté de suspendre la promotion de son livre, Un sacrifice et une mise en retrait qu'a radicalement refusé son cadet, Léon.

Le jeune homme de 21 ans, qui a suivi les traces de son père en se lançant en tant que chanteur, Le 26 juin prochain, il est attendu au Festival des sables, aux Sables-d'Olonne, pour un show. De quoi angoisser ses chers parents à l'idée qu'il puisse être chahuté par le public. Mais Léon ne voudrait rien savoir.

En cas de problème, il pourra en tout cas compter sur, c'est qu'il a lui même fait les frais de la colère d'une partie du public. Quand il était à l'affiche de la pièceau théâtre Édouard VII, la représentation a été interrompue par des militantes féministes, le 27 mai dernier. Une initiative réitérée par des membres de l'association Nous toutes, le 3 juin qui voit des manifestations contre le chanteur





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