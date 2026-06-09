Patrick Bruel : sa garde à vue prolongée de 24 heures

Patrick Bruel, accusé par une trentaine de femmes d'agressions sexuelles et de viols, a vu sa garde à vue prolongée de 24 heures. Une information confirmée ensuite par le parquet de Nanterre.

Patrick Bruel , accusé par une trentaine de femmes d'agressions sexuelles et de viols, a vu sa garde à vue prolongée de 24 heures, a révélé TF1-LCI ce mardi 9 juin 2026.

Une information confirmée ensuite par le parquet de Nanterre. Une enquête est en cours pour les faits qui remontent à 1997, selon laquelle Patrick Bruel aurait agressé sexuellement Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance. L'artiste de 67 ans a été placé en garde à vue lundi 8 juin 2026, après que plusieurs plaintes pour agression sexuelle et viol aient été déposées contre lui.

Deux autres plaintes pour viols ont été déposées par deux femmes contre le chanteur les 27 mai et 3 juin. Les avocats de Patrick Bruel ont publié un communiqué dans lequel ils ont noté que l'artiste est innocent et clame n'avoir jamais forcé une femme dans sa vie. Le chanteur a annulé sa tournée dans les festivals d'été et les dernières représentations de sa pièce de théâtre.

Alors qu'une dizaine de plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel pour viol et agression sexuelle, Brigitte Lahaie s'est exprimée sur l'affaire. L'occasion pour elle de donner un avis tranché sur la réaction des femmes qui accusent le chanteur. Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes pour viol : "Elles attendent que leur parole soit entendue par la justice". Le chanteur placé en garde à vue après plusieurs plaintes pour agression sexuelle et viol.

Accusé d'agressions sexuelles et de viol par plusieurs femmes, Patrick Bruel a été placé en garde à vue, lundi 8 juin 2026, rapportent nos confrères de France Info. Le chanteur est entendu dans le cadre de plusieurs plaintes, qui n'incluent cependant pas celle de Flavie Flament.

"J'espère être entendue par un juge" : Flavie Flament réagit à le placement en garde à vue de Patrick Bruel





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