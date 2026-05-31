Le chanteur de 67 ans a envoyé un message à ses collègues pour annoncer son retrait des Enfoirés en raison de plaintes pour violences sexuelles. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et espère que la justice prouvera son innocence.

Patrick Bruel quitte les Enfoirés en raison de plaintes pour violences sexuelles . Le chanteur de 67 ans a envoyé un message à ses collègues pour annoncer son retrait.

Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et espère que la justice prouvera son innocence. Les Enfoirés et les Restos du Cœur affirment que ce retrait volontaire a été décidé pour ne pas mettre dans l'embarras l'association et les spectateurs. Patrick Bruel a participé à 33 shows des Enfoirés et a interprété 226 chansons. Il avait toujours été présent, même en 2020, malgré une blessure au genou.

Les accusations de violences sexuelles se multiplient contre le chanteur, une ancienne bénévole des Enfoirés a témoigné d'un climat de peur en coulisses. Les Restos du Cœur et l'avocat du chanteur n'ont pas répondu aux questions de la RTS





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