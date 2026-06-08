Patrick Bruel placé en garde à vue dans une enquête pour violences sexuelles

Le parquet de Nanterre confirme que le chanteur Patrick Bruel a été entendu par la police suite à trois plaintes pour agressions sexuelles, tentatives de viol et harcèlement, couvrant des faits remontant à 2010 et 2012. Le chanteur se dit coopératif et affirme son innocence.

Le parquet de Nanterre a annoncé lundi matin que le chanteur Patrick Bruel avait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur des accusations de violences sexuelles .

Selon le communiqué officiel, trois femmes ont porté plainte, décrivant des faits d'agressions sexuelles, de tentatives de viol ainsi que de harcèlement. Ces déclarations couvrent plusieurs périodes et lieux, incluant notamment un incident survenu à Dinard en 2012 où une femme âgée de trente‑deux ans aurait été victime d'une agression sexuelle, ainsi que d'autres faits remontant à 2010 à Bruxelles, où une femme de quarante ans aurait dénoncé des actes de viol et d'agression.

Le parquet de Nanterre a indiqué que le procureur de Saint‑Malo s'était dessaisi du dossier le 29 mai 2026, transmettant la compétence à la juridiction de Nanterre afin de garantir une instruction conforme aux exigences de la loi. Patrick Bruel a déclaré, par l'intermédiaire de ses représentants, qu'il se tenait à la disposition de la justice et qu'il était prêt à répondre à toutes les questions des enquêteurs.

Il a affirmé qu'il fournirait tous les éléments nécessaires pour démontrer son innocence et a exprimé son souhait de collaborer pleinement avec les autorités judiciaires compétentes. Cette prise de position intervient après plusieurs semaines de médiatisation de l'affaire, durant lesquelles les médias ont largement relayé les accusations et les réactions du chanteur, alimentant un débat public sur le pouvoir des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre de personnalités publiques.

L'enquête est toujours en cours et les autorités n'ont pas encore communiqué de conclusions définitives. Les avocats de la défense soulignent l'importance du respect de la présomption d'innocence, tandis que les associations de lutte contre les violences faites aux femmes exigent une enquête rigoureuse et transparente. Le parquet a précisé que les victimes ont été entendues et que les faits allégués feront l'objet d'une analyse approfondie.

Le déroulement de la procédure judiciaire sera suivi de près par les médias et le public, qui attendent des réponses claires quant à la véracité des accusations et aux éventuelles sanctions qui pourraient être prononcées.





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