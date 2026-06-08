Patrick Bruel placé en garde à vue dans l'affaire des accusations de viols et d'agressions sexuelles

Le chanteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi 8 juin 2026, dans le cadre d'une enquête ouverte après plusieurs plaintes déposées contre lui pour des violences sexuelles. Les accusations de viols et d'agressions sexuelles visent une trentaine de femmes qui ont témoigné à l'encontre du chanteur.

L'affaire Patrick Bruel se poursuit avec le chanteur placé en garde à vue lundi 8 juin 2026, dans le cadre d'une enquête ouverte après plusieurs plaintes déposées contre lui pour des violences sexuelles.

Depuis plusieurs semaines, les témoignages se multiplient à l'encontre du chanteur qui est accusé par une trentaine de femmes de viols et d'agressions sexuelles. Des faits qui remontent parfois jusqu'aux années 1990, et qui ont, pour certains, fait l'objet de plaintes déposées ces derniers jours.

Mais alors que le chanteur, qui est présumé innocent dans cette affaire, il a été placé en garde à vue, lundi 8 juin 2026, dans les locaux du 1er district de la police judiciaire (DPJ) à Paris, ont appris nos confrères de France Info auprès du parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine). Patrick Bruel a été entendu dans le cadre de plusieurs plaintes, qui n'incluent cependant pas celle de Flavie Flament.

Le chanteur est accusé d'agressions sexuelles et de viol par plusieurs femmes, dont Sabine Langaret qui a témoigné sur l'antenne de BFMTV samedi 6 juin 2026, après avoir accusé Patrick Bruel d'avoir agressé sexuellement en 1992. De nombreux artistes ont réagi à cette affaire, notamment Chantal Ladesou qui a réagi dans les colonnes du Dauphiné Libéré le 22 mai 2026. Une pétition a également été lancée pour réclamer l'annulation des concerts de Patrick Bruel accusé d'agressions sexuelles.

La pièce de théâtre de Patrick Bruel a été annulée après une manifestation dénonçant les accusations de viols et d'agressions sexuelles dont il fait l'objet





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