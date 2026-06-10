Patrick Bruel ne sera pas incarcéré

Le chanteur de 67 ans, mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, ne sera pas incarcéré. Le parquet avait requis le placement en détention provisoire du chanteur qui est apparu à l’audience devant le juge en pull noir et jean gris foncé, les traits tirés, assisté de ses trois avocats, Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain.

Le chanteur de 67 ans, mis en examen pour viol, tentative de viol , agression sexuelle et harcèlement sexuel , ne sera pas incarcéré. Le parquet avait requis le placement en détention provisoire du chanteur qui est apparu à l’audience devant le juge en pull noir et jean gris foncé, les traits tirés, assisté de ses trois avocats, Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain.

Le juge des libertés et de la détention avait indiqué que M. Bruel était également placé sous le statut de témoin assisté pour d’autres faits sans préciser lesquels. Il a ajouté que les juges d’instruction qui l’ont entendu en fin de journée avaient placé l’artiste sous contrôle judiciaire, mais que le parquet avait saisi le juge des libertés et de la détention afin de requérir un placement en détention provisoire





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