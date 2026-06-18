La chanteuse a été mise en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Elle nie toujours les faits qui lui sont reprochés et compte se défendre face à toutes ces femmes qui l'accusent du pire.

Patrick Bruel mis en examen : sa réaction face au soutien indéfectible de sa compagne Clémence Cherier . La chanteuse a été mise en examen pour viol, tentative de viol , agression sexuelle et harcèlement sexuel .

Elle nie toujours les faits qui lui sont reprochés et compte se défendre face à toutes ces femmes qui l'accusent du pire. Malgré les nombreuses plaintes et accusations contre lui, Patrick Bruel peut compter sur le soutien inconditionnel de sa compagne, Clémence Cherier. Une femme qui reste auprès du chanteur alors que ce dernier craignait qu'elle le quitte face aux très nombreuses plaintes et accusations contre lui, mais également sa mise en examen.

Patrick Bruel a été mis en examen après 48 heures de garde à vue et qui a fait prendre un tout nouveau tournant à l'affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Accablé par les nouvelles plaintes et les témoignages de victimes présumées,, il nie toujours les faits qui lui sont reprochés et compte se défendre face à toutes ces femmes qui l'accusent du pire. Pourquoi tout le monde veut ma mort ?

Pourquoi tout le monde cherche à me détruire à ce point ? Tout le monde me trahit, tout le monde me lâche. Patrick Bruel soulagé par le soutien de sa compagne Clémence Cherier. Une femme de 33 ans sa cadette qu'il a rencontrée en 2018 et qu'il ne quitte plus, même s'il ne fait aucune apparition en public avec elle.

Si elle a supprimé son compte Instagram, le 10 juin dernier, alors que le chanteur était présenté au juge des libertés et de la détention, c'est elle qui a rassemblé ses affaires au cas où il passerait la nuit en prison. C'est finalement libre que son homme est ressorti pour la retrouver. Un soutien qui l'a soulagé alors qu'il a eu peur de perdre tout, y compris sa liberté.

Clémence Cherier, sa compagne, a tenu bon face aux critiques et aux attaques de la part des médias et des fans de Patrick Bruel. Elle a même tenu tête à ses proches au début de leur relation, mais elle a finalement réussi à convaincre Patrick de l'aimer et de l'accepter pour ce qu'elle est. Pourquoi tout le monde veut ma mort ? Pourquoi tout le monde cherche à me détruire à ce point ?

Tout le monde me trahit, tout le monde me lâche. Patrick Bruel soulagé par le soutien de sa compagne Clémence Cherier. Une femme de 33 ans sa cadette qu'il a rencontrée en 2018 et qu'il ne quitte plus, même s'il ne fait aucune apparition en public avec elle.

Si elle a supprimé son compte Instagram, le 10 juin dernier, alors que le chanteur était présenté au juge des libertés et de la détention, c'est elle qui a rassemblé ses affaires au cas où il passerait la nuit en prison. C'est finalement libre que son homme est ressorti pour la retrouver. Un soutien qui l'a soulagé alors qu'il a eu peur de perdre tout, y compris sa liberté.

Clémence Cherier, sa compagne, a tenu bon face aux critiques et aux attaques de la part des médias et des fans de Patrick Bruel. Elle a même tenu tête à ses proches au début de leur relation, mais elle a finalement réussi à convaincre Patrick de l'aimer et de l'accepter pour ce qu'elle est





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