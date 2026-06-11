Patrick Bruel mis en examen pour viol et harcèlement sexuel

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, dans la nuit du 10 au 11 juin. Il n'a pas été placé en détention provisoire, comme l'avait pourtant requis le parquet de Nanterre. Il a donc été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol , agression sexuelle et harcèlement sexuel , dans la nuit du 10 au 11 juin.

Il n'a pas été placé en détention provisoire, comme l'avait pourtant requis le parquet de Nanterre. Il a donc été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Placé en garde à vue en début de journée, lundi 8 juin, Patrick Bruel a été déféré après 48 heures de garde à vue. Il reste en liberté après les décisions prises dans la nuit du mercredi 10 juin au jeudi 11 juin. Quatre juges ont d'abord décidé s





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