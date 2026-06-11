Patrick Bruel mis en examen pour viol et agressions sexuelles, plusieurs plaintes déposées

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles. L'avocate de Flavie Flament indique que d'autres plaintes vont être déposée et estime qu'on n'est qu'au commencement de cette affaire. Les témoignages de femmes qui auraient été victimes de ses agissements continuent d'affluer. Deux nouvelles plaintes vont être déposées contre Patrick Bruel, affirme l'avocate de Flavie Flament.

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles . Certaines accusations contre lui concernent des faits qui se sont produits dans les années 1990.

L'action juridique pour viol se prescrit en principe au bout de 20 ans ou 20 ans après la majorité de la victime si celle-ci était mineure au moment des faits. S'agissant d'agression sexuelle, ce délai est réduit à 6 ans. Le récent principe de sérialité peut cependant parfois permettre d'examiner des affaires plus anciennes. Présumé innocent, Patrick Bruel n'a cessé de contester les accusations.

L'avocate Corinne Herrmann, qui représente notamment Flavie Flament, s'est félicitée de la rapidité de la justice. Les témoignages de femmes qui auraient été victimes de ses agissements continuent d'affluer. Deux nouvelles plaintes vont être déposées contre Patrick Bruel, affirme l'avocate de Flavie Flament. Les femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles n'étaient cependant pas concernées, puisque l'ensemble des affaires n'ont pas encore été réunies sous l'égide d'un seul parquet.

Elles n'étaient pas concernées, puisque l'ensemble des affaires n'ont pas encore été réunies sous l'égide d'un seul parquet





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