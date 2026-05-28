Patrick Bruel : les conséquences des accusations de viols et d'agressions sexuelles pour son fils Oscar et son ex Amanda Sthers

Patrick Bruel fait face à plusieurs accusations de viols et d'agressions sexuelles, ce qui a des répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle. Son fils Oscar et son ex-femme Amanda Sthers ont dû adapter leurs apparitions publiques en raison de ces accusations. Bruel a été accusé de viol, agression sexuelle, tentative de viol ou viol, couvrant une période allant de 1991 à 2015. Le comportement de l'artiste est également dénoncé au Canada, où une journaliste s'est plainte d'avoir été agressée sexuellement en 2017. Bruel a été interrompu par des militantes féministes lors d'une représentation théâtrale le 13 mai. Amanda Sthers a également dû faire face à des difficultés pour trouver des financements à ses projets cinématographiques en raison des accusations contre son ex-mari. Bruel a déclaré qu'il n'avait jamais forcé une femme, jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit, et qu'il ne s'était jamais servi de sa notoriété pour abuser de quiconque. Il a réservé sa parole aux enquêteurs et à la justice. Cette affaire continue de secouer le monde du spectacle et les répercussions semblent encore loin d'être terminées.

Patrick Bruel fait face à plusieurs accusations de viols et d' agressions sexuelles , ce qui a des répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle. Son fils Oscar et son ex-femme Amanda Sthers ont dû adapter leurs apparitions publiques en raison de ces accusations.

Bruel a été accusé de viol, agression sexuelle, tentative de viol ou viol, couvrant une période allant de 1991 à 2015. Le comportement de l'artiste est également dénoncé au Canada, où une journaliste s'est plainte d'avoir été agressée sexuellement en 2017. Bruel a été interrompu par des militantes féministes lors d'une représentation théâtrale le 13 mai.

Amanda Sthers a également dû faire face à des difficultés pour trouver des financements à ses projets cinématographiques en raison des accusations contre son ex-mari. Bruel a déclaré qu'il n'avait jamais forcé une femme, jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit, et qu'il ne s'était jamais servi de sa notoriété pour abuser de quiconque. Il a réservé sa parole aux enquêteurs et à la justice.

Cette affaire continue de secouer le monde du spectacle et les répercussions semblent encore loin d'être terminées





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