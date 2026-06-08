Patrick Bruel, l'interprète, est placé en garde à vue pour violences sexuelles

Patrick Bruel, l'interprète, a été placé en garde à vue ce lundi 8 juin dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles. Les faits mis en cause sont des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement.

Patrick Bruel , l'interprète, a été placé en garde à vue ce lundi 8 juin dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles. Les faits mis en cause sont des faits de viol ou tentatives de viol , agressions sexuelles et harcèlement .

Il s'agit principalement des plaintes de Daniela Elstner pour tentative de viol et agression sexuelle en 1997 à Acapulco, d'une journaliste culturelle pour une tentative de viol en 2000 à Monaco, d'une employée du label de Patrick Bruel pour deux agressions sexuelles, en 2002 et 2003, d'une plainte déposée à Metz pour des faits datant de 2008 ainsi que d'une plainte pour un viol en 2012 lors d'un festival de cinéma à Dinard. L'interprète fait aussi l'objet d'une plainte déposée par une autre victime pour un viol qu'elle affirme avoir subi en 1991 quand elle avait 16 ans, selon le parquet de Paris.

La direction du théâtre a annoncé jeudi 4 juin l'annulation des cinq dernières représentations à Paris de la pièce dans laquelle joue le comédien et chanteur Patrick Bruel. L'anthropologue Mélanie Gourarier demande l'annulation de ses prochains concerts en raison de ces accusations.

Par ailleurs, Merouan Bounekraf, ex-candidat de « Top Chef », a été mis en cause par dix anciens employés pour harcèlement sexuel, insultes et doigt dans les fesses. Un agent de l'ONF a été mis en examen dans l'enquête sur le mégafeu des Corbières.

Enfin, la victoire du PSG en Ligue des champions a entraîné la saisie de l'IGPN après qu'un ado ait été blessé par un tir de LBD dans le Val-de-Marne





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