Patrick Bruel figure dans plusieurs procédures pour violences sexuelles

L'actor et chanteur Patrick Bruel est visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles. L'animatrice Flavie Flament accuse Patrick Bruel de viol alors qu'elle était mineure. Après avoir témoigné anonymement, Flavie Flament explique à visage découvert, auprès de Mediapart, avoir été droguée et violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur nie les faits. Les quatre plaintes déposées auprès du parquet de Nanterre compétent en raison du domicile de Patrick Bruel visent à se centraliser au parquet de Nanterre.

L'acteur et chanteur Patrick Bruel est visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles . L'animatrice Flavie Flament accuse Patrick Bruel de viol alors qu'elle était mineure.

Après avoir témoigné anonymement, Flavie Flament explique à visage découvert, auprès de Mediapart, avoir été droguée et violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur nie les faits. Les quatre plaintes déposées auprès du parquet de Nanterre compétent en raison du domicile de Patrick Bruel visent à se centraliser au parquet de Nanterre. Il y a sans doute de plus anciennes, certaines non reprises à Nanterre.

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