Patrick Bruel en garde à vue : Le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue s'agace de voir sa ville associée à l'affaire

Patrick Bruel a été placé en garde à vue pour viol et tentative de viol. Le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue, Pierre Gonzalvez, s'agace de voir sa ville associée à l'affaire. Deux nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur.

Cette semaine, Patrick Bruel a été placé en garde à vue alors qu'il est accusé de viol de tentative de viol. Puis, il a été mis en examen.

De son côté, le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue, là où le chanteur vit depuis 20 ans et où il a ouvert récemment un hôtel, s'agace de voir sa ville associée à lui. Pierre Gonzalvez, le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) est énervé et le fait savoir dans un communiqué.

'Je ne supporte plus que l'image de la Ville de l'Isle-sur-la-Sorgue soit associée à l'affaire Patrick Bruel', déclare-t-il avant d'ajouter que 'le sujet est grave'. En effet, depuis plus de vingt ans, Patrick Bruel est installé dans la commune de sud de la France et est également à la tête de l'hôtel L'Isle de Leos.

Touché par l'affaire, au-delà du fait que le chanteur vit dans sa ville, le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue affirme : 'Nous avons tous, dans nos familles ou parmi nos proches, une fille, une sœur, une épouse, une amie ou une connaissance qui a pu être victime d'une agression, que nous en ayons eu connaissance ou non. J'ai toujours considéré que la parole des femmes devait être entendue (... ) et je suis résolument du côté des victimes'.

Il espère qu'une justice pourra 'établir la vérité', même s'il n'est pas en mauvais termes avec lui.

'Si Patrick Bruel et moi-même avons développé une relation cordiale, la découverte de cette affaire m'a stupéfait comme bon nombre de mes concitoyens', confie-t-il avant d'indiquer que la ville 'continuera d'agir dans le respect de ses compétences, de la loi et de l'intérêt général'. Ouvert en 2025, l'hôtel de Patrick Bruel accueille des clients dans ses chambres dont les prix par nuit oscillent entre 288 euros pour une 'chambre supérieure' à 828 euros pour une 'suite présidentielle avec balcon et vue piscine'.

Deux nouvelles plaintes s'ajoutent à celles déjà déposées. Pour ces nouvelles accusations, l'une d'elles concerne une tentative de viol et d'agression sexuelle en octobre 2007 lors du festival du Film de La Réunion. L'autre concerne des faits de viol et d'agression sexuelle qui auraient été commis en 2012. Affaire Patrick Bruel : Laurent Ruquier explique pourquoi il n'aurait pas pu le virer et arrêter sa pièce en tant que directeur de théâtre.

Journaliste depuis plusieurs années, la télévision a rythmé mon enfance. Alors qu'on me conseillait de regarder le JT, j'étais plutôt du genre à enchaîner Les Anges de la télé-réalité, Secret Story, Star Academy et Star à domicile. D'ailleurs, Lorie, si tu me lis, je t'attends toujours ! Mon plus grand rêve ?

Enfiler mon tablier et pâtisser sous la tente du Meilleur pâtissier avec Cyril Lignac.

'C'est une imposture' : Flavie Flament s'adresse aux fans de Patrick Bruel après avoir porté plainte contre lui. Affaire Patrick Bruel : Laurent Ruquier explique pourquoi il n'aurait pas pu le virer et arrêter sa pièce en tant que directeur de théâtre. Exclu. François-David Cardonnel (Ici tout commence) se confie sur le parallèle entre l'affaire Bruel et l'intrigue de Péniac : 'C'est important de soulever ces problématiques'.

Affaire Patrick Bruel : Son avocate prend la parole après la mise en examen et la remise en liberté du chanteur. Affaire Patrick Bruel : L'avis sans filtre de Chantal Ladesou qui pense 'qu'on n'a pas le droit d'empêcher de jouer les artistes'. Affaire Patrick Bruel : Après 48h de garde à vue, le chanteur va être déféré ce mercredi 10 juin et présenté à un juge d'instruction.

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