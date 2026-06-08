Patrick Bruel en garde à vue : l'entourage affirme qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire

Le chanteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des accusations de viols et d'agressions sexuelles formulées par une trentaine de femmes. L'entourage de Patrick Bruel affirme que le chanteur est déterminé à prouver son innocence et qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire.

L'entourage de Patrick Bruel affirme que le chanteur n'a pas l'intention de se laisser faire et qu'il est déterminé à prouver son innocence. Selon les informations de ses proches, Patrick Bruel serait résigné à prouver son innocence et n'envisage pas de mettre fin à sa carrière.

Le chanteur a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des accusations de viols et d'agressions sexuelles formulées par une trentaine de femmes. Flavie Flament, l'animatrice qui accuse Patrick Bruel de l'avoir droguée et violée lorsqu'elle avait 16 ans, a réagi à cette nouvelle étape judiciaire en déclarant qu'elle espère être entendue prochainement par un juge d'instruction.

Patrick Bruel a toujours nié les faits et a affirmé qu'il n'a jamais contraint qui que ce soit. Il a également déclaré qu'il n'a jamais utilisé sa notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties. L'entourage de Patrick Bruel a également affirmé que le chanteur est déterminé à démontrer son absence de responsabilité et qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire.

La garde à vue de Patrick Bruel a suscité une réaction vive de l'opinion publique, avec de nombreux supporters et détracteurs qui ont exprimé leur point de vue sur les réseaux sociaux. La situation reste à suivre et il est difficile de prédire ce qui se passera à l'avenir





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