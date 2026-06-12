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Patrick Bruel échappe à la détention provisoire et doit suivre une thérapie psychologique

Justice News

Patrick Bruel échappe à la détention provisoire et doit suivre une thérapie psychologique
Patrick BruelDétention ProvisoireThérapie Psychologique
📆6/12/2026 4:14 PM
📰doctissimo
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Le chanteur Patrick Bruel a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après 48 heures de garde à vue. Il doit suivre une thérapie psychologique, mais de quoi s'agit-il exactly ? Quels sujets sont abordés lors de ces séances ? Et qu'est-ce que la justice cherche vraiment en imposant ce type de suivi ?

Le chanteur Patrick Bruel a évité de justesse la détention provisoire . Après deux jours en garde à vue, il a finalement été libéré sous contrôle judiciaire avec l'obligation de suivre une thérapie psychologique .

Mais de quoi s'agit-il exactly ? Quels sujets sont abordés lors de ces séances ? Et qu'est-ce que la justice cherche vraiment en imposant ce type de suivi ? Si les détails de ce suivi restent confidentiels, deux experts nous aident à mieux comprendre ce qui se cache derrière cette mesure

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