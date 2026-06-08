Le chanteur français de 67 ans a été entendu par les enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre du regroupement des plaintes par le parquet de Nanterre. Les accusations de violences sexuelles en France et en Belgique ont été regroupées par le parquet de Nanterre. Le chanteur est visé par de multiples accusations d'abus sexuels, notamment pour des faits qui se sont produits en 1991, 1997, 2000, 2002, 2003, 2008 et 2012.

Patrick Bruel est auditionné sur les accusations de violences sexuelles en France et en Belgique . Les enquête urs de la police judiciaire ont entendu le chanteur français de 67 ans dans le cadre du regroupement des plaintes par le parquet de Nanterre.

Le regroupement des signalements a été annoncé par la procureure de Paris, Laure Beccuau, face à l'éparpillement des procédures. Il n'y a presque plus qu'en France que Patrick Bruel n'est pas encore persona non grata avant sa tournée. L'artiste est visé par de multiples accusations d'abus sexuels, notamment pour des faits qui se sont produits en 1991, 1997, 2000, 2002, 2003, 2008 et 2012.

Les plaignantes ont évoqué des agressions sexuelles, des tentatives de viol et des atteintes à leur dignité. Le chanteur a toujours nié les accusations et a affirmé être présumé innocent. La procédure judiciaire est en cours et les enquêteurs continuent à collecter des preuves pour éclaircir les faits





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