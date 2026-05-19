Patrick Bruel, the French singer and actor, is accused of sexual violence by twelve women and is currently on stage. The government calls on women to speak, including decades later.

Patrick Bruel accusé de violences sexuelles : après le dépôt de 12 plaintes, le gouvernement appelle les femmes à parler 'même des dizaines d'années après' Que suit Patrick Bruel , le chanteur français de 67 ans Accused of sexual violence, à face à au moins douze plaintes de femmes Les enquêtes sont en cours.

Les avocats ont défendu leur client face aux accusations, mais la porte-parole du gouvernement ne ferme pas les portes aux victimes d'abus, a appelé mardi à leur parler, même des décennies après. La secrétaire d'État à la Solidarité et aux Collectivités Territoriales Maud Bregeon a déclaré qu'elles devaient encourager les femmes à parler dans la parole publique des violences sexuellesFace à la menace, les avocats de Patrick Bruel ont refusé de discuter des accusations.

Cependant, leur client a brisé le silence et a démenti avoir drogué ou manipulé quiconque. Plus de 20 000 signatures ont été collectées dans une pétition ciblant les associations féministes qui accusait Patrick Bruel de viols. Une enquête est toujours ouverte sur les allégations de viols, malgré la classification sans obdrim sodales en 2022. Il ne va pas y avoir silence, a déclaré l'avocat d'une victime.

Le gouvernement est conscient que des violences ont lieu, car des plaintes ont été déposées et les enquêtes sont en cours.





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