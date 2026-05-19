Patrick Bruel, a French singer, is accused of sexual assaults by several women. He denies the allegations and is currently on tour. Legal developments and reactions from the mayor and government are also covered.

Patrick Bruel doit démarrer une série de concerts le 16 juin prochain. Accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, le chanteur conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Il est actuellement à l'affiche au théâtre Edouard VII à Paris et doit également démarrer le 16 juin une tournée de concerts. Celle-ci le mènera en Suisse, en Belgique et au Canada et dans de nombreuses villes françaises, dont Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse le 3 juillet prochain. Le maire LR Jean-François Périlhou assure sur BFM que le concert sera maintenu tant qu'il n'y a pas de contre-ordre du côté de l'artiste.

Le spectacle est programmé, et il a vocation à avoir lieu. Bien sûr que la justice doit opérer et faire son travail, et ce sont des sujets extrêmement graves, mais il y a également la présomption d'innocence qui préside aux débats.

Une série de plaintes pour viol et violences sexuelles contre Patrick Bruel ont été déposées, dont une à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour viol en marge d'un festival de cinéma en octobre 2012 et une à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle remontant à 1997, au Mexique. La Fondation des femmes a également annoncé le dépôt de deux plaintes avec constitution de partie civile, au parquet de Nanterre, pour agression sexuelle et tentative de viol.

Une enquête judiciaire a également été ouverte en Belgique, après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles. L'avocate de Flavie Flament assure que la prescription pourrait être suspendue. Le gouvernement encourage les femmes à parler même des dizaines d'années après les faits. Un TGV entre Lyon et Paris a été bloqué 7 heures et n'est finalement jamais arrivé à destination.

Plus de vingt ans après la mort de Jonathan Coulom, le procès d'un tueur en série pédocriminel allemand s'ouvre à Nantes. Bien sûr que c'était personnel, vexé par sa 3e place au titre de MVP, Wembanyama s’est vengé sur OKC





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