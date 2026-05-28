Le chanteur Patrick Bruel est visé par quatre plaintes pour viol en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Les militantes du collectif Nous Toutes ont manifesté dans la salle avant d'être évacuées.

Patrick Bruel accusé de viols : les militantes du collectif Nous Toutes interrompent un spectacle au théâtre Édouard VII à Paris . Le chanteur est visé par quatre plaintes pour viol en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique.

Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Les militantes du collectif Nous Toutes ont manifesté dans la salle avant d'être évacuées. L'acteur est invité par plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille, à renoncer à se produire dans leurs villes. Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont été annulés.

Patrick Bruel s'isole dans le sud de la France et ignore les appels de son entourage. La maquilleuse de Patrick Bruel défend le chanteur et crée un tollé. Le chanteur est accusé de comportement déplacé lors d'un massage et est banni d'un festival. Une ex-Miss accuse Patrick Bruel de viol.

L'attitude du chanteur au concours de Miss France 2008 avait déjà troublé la gagnante Valérie Bègue





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patrick Bruel Viols Collectif Nous Toutes Théâtre Édouard VII Paris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En Suisse, un concert de Patrick Bruel reporté sine die en raison du « contexte actuel »Le chanteur est accusé de viols et agressions sexuelles. « La situation sera réévaluée en temps voulu » en ce qui concerne l’édition 2027 du festival.

Read more »

Affaire Patrick Bruel : Christophe Willem trouve ça 'dommage' qu'il n'y ait pas 'un retrait naturel' du chanteur de ses concertsPatrick Bruel est visé par des accusations de viols et d'agressions sexuelles.

Read more »

Affaire Patrick Bruel: le collectif Nous Toutes perturbe sa pièce au théâtre Édouard VII ce mercrediUne action du collectif féministe Nous Toutes a perturbé ce mercredi une représentation de la pièce de théâtre dans laquelle joue Patrick Bruel à Paris. Les mots 'Bruel violeur' ont été scandés par les militantes.

Read more »

Des militantes féministes du collectif Nous Toutes perturbent la pièce de théâtre de Patrick BruelVIDÉO - Une action du collectif féministe Nous Toutes a perturbé ce mercredi une représentation de la pièce de théâtre dans laquelle joue Patrick Bruel à Paris. Les mots 'Bruel violeur' ont été scandés par les militantes.

Read more »