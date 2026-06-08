Patrick Bruel accusé de viols : l'artiste placé en garde à vue prépare sa défense

Patrick Bruel, chanteur de 67 ans, a été placé en garde à vue ce lundi 8 juin au matin. Les proches du chanteur affirment que l'artiste est plus déterminé que jamais à se défendre face aux accusations de viols et d'agressions sexuelles.

Patrick Bruel accusé de viols : l'artiste placé en garde à vue a préparé sa défense face aux accusations. Les proches du chanteur affirment que l'artiste est plus déterminé que jamais à se défendre.

Selon ses proches, l'artiste a très mal digéré l'annulation de ses cinq dernières représentations au théâtre, ce qui l'a mis dans un état de rage. Cette situation a donné un nouvel élan, une force et du temps supplémentaire pour préparer sa défense. Patrick Bruel voit une opportunité de s'expliquer sur les accusations, qu'il dément. Les multiples témoignages décrivent l'artiste comme quelqu'un qui a été pris de doutes mais qui affirme toujours qu'il n'a jamais contraint qui que ce soit.

Deux nouvelles plaintes ont été déposées la semaine dernière, et deux autres vont être déposées la semaine prochaine pour des faits de viols, a indiqué l'avocate Corinne Herrmann. Patrick Bruel a préparé sa défense pour défendre la vérité et se défendre pour ceux qui le soutiennent, pour sa famille, pour son équipe, pour ses amis, pour son public avec lequel il a un lien fidèle et indéfectible, pour tous ceux qui refusent que notre société renonce à ses principes les plus fondamentaux : la présomption d'innocence, le droit à une enquête équitable, et la justice





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