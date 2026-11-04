Patrice Neveu explose face à la presse avant le choc Algérie-Togo

Le sélectionneur togolais Patrice Neveu a vivement réagi lors de la présentation des convocations pour les matchs contre l'Algérie, dénonçant un climat de déstabilisation.

Patrice Neveu a officiellement dévoilé la liste des douze joueurs retenus par la Fédération Togo laise de Football pour les échéances cruciales des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Cette annonce a eu lieu ce mardi, précédant directement les deux confrontations capitales face à l' Algérie, les 14 et 17 novembre prochains.

Tension lors de la présentation des convocations

Le sélectionneur français des Éperviers a marqué un temps d'arrêt significatif dans le déroulement habituel de cette conférence de presse en exprimant une colère vive à l'encontre de la presse. Cet incident survenu avant la publication des noms des joueurs vise à protester contre ce qu'il perçoit comme une tentative de déstabilisation psychologique de l'équipe nationale. La présence médiatique a donc été marquée par une confrontation directe entre le technicien et un journaliste présent dans la salle. Cet échange tendu a éclaté juste après la révélation de la liste des appelés pour les deux prochains matchs.

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Rejet des critiques et rappel du contrat

Patrice Neveu a tenu à clarifier la nature de sa mission officielle en se référant explicitement à son contrat avec la Fédération Togolaise de Football. Il a déclaré avec fermeté que son accord ne stipule pas une obligation contractuelle de qualification directe pour la CAN 2027. L'ancien coach du Gabon et de la Guinée a expliqué qu'il a choisi de fixer une ambition haute pour motiver les joueurs et se projeter vers l'avant. Il a insisté sur le fait qu'il assume cette direction stratégique sans être lié par une clause de résultat sportif immédiat dans son engagement professionnel actuel.

Contexte des qualifications et objectif 2027

Les Éperviers se trouvent actuellement à la troisième place de leur groupe de qualification après deux rencontres disputées. Ce classement intermédiaire leur permet encore de conserver des espoirs mathématiques pour accéder au tournoi continental de 2027. Cette perspective reste ouverte malgré les performances contrastées observées lors de la précédente trêve internationale. L'équipe a remporté son match contre le Burundi mais a subi une défaite face à la Zambie. Ces résultats démontrent que le chemin vers la qualification n'est pas encore tracé définitivement. La suite du parcours se poursuivra en mars 2028 pour boucler la campagne éliminatoire.

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Défis tactiques face à l'Algérie

La prochaine étape sportive oppose le Togo à l'Algérie, un affrontement qui s'annonce délicat pour les deux sélections. Patrice Neveu a reconnu que les Fennecs disposent de nombreux cadres évoluant dans les plus grands clubs européens. Cette analyse factuelle vise à tempérer toute sous-estimation adverse tout en maintenant une attitude combatiste. Le sélectionneur a souligné que son équipe est une institution capable de rivaliser avec cette formation. Il a rappelé que la rigueur et la discipline sont les maîtres-mots de sa préparation. Le but est de faire avancer le projet collectif au-dessus des polémiques médiatiques.

Discours sur la reconstruction nationale

Le technicien de 72 ans a longuement développé sa vision de la reconstruction du football togolais au-delà des simples résultats ponctuels. Il a estimé que qualifier l'équipe sans mettre en place une structure durable serait une action vainc. La comparaison avec les mouvements sociaux récents en France a servi à illustrer son refus de toute forme de déstabilisation interne. Il a affirmé que son domaine ne tolérera aucune tentative de division tant qu'il occupera le banc. La priorité reste l'action concrète et le travail quotidien plutôt que les débats stériles. Il a exhorté les interlocuteurs à respecter les joueurs et l'équipe nationale. Le message final appelait à arrêter les questions provocatrices pour se concentrer sur l'essentiel.